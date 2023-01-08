下令俄军全线停火36小时：普京不知会被乌克兰拒绝吗？

来源：香港01

作者：刘燕婷

1月5日，俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）下令，应俄罗斯东正教大牧首基里尔（Patriarch Kirill）要求，俄军将在当地时间6日中午12时起，直到7日深夜零时为止，在全乌克兰战线停火36小时，以庆祝东正教圣诞节。此一动作，是俄乌战争爆发近一年以来，普京首次宣布全面停火，且是俄军单方、而非俄乌协商。

面对普京此举，各方反应互异。美国总统拜登（Joe Biden）指出，普京提出休战，是在争取喘息机会。欧洲方面也不愿正面评价，例如欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）便表示，“俄罗斯单方面宣布停火，就像非法兼并及公投一样虚伪”；德国也在5日发表声明，称朔尔茨（Olaf Scholz）已与拜登通电话，决定向乌克兰提供“黄鼠狼”步兵战车和一套“爱国者”防空导弹系统，美国也将向乌克兰提供“布兰得利”战车，并按计划提供“爱国者”防空导弹系统，两国政府还将对乌克兰士兵进行各自武器系统的培训。

身为交战方之一的乌克兰则拒绝了普京提议。乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄罗斯计划利用36小时的停火来作“掩护”，阻止乌克兰军队在顿巴斯的推进，引入更多装备；总统办公室主任顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak）也指，所谓“停火”是恶意陷阱，是俄罗斯东正教会的战争政治宣传，“俄罗斯必须完全撤出在乌克兰的占领地，才有暂时休战的机会”。

往复之间，圣诞节停火似乎流于各说各话，毕竟战线变化你进我退，若乌军不愿响应停火，俄军也只能继续作战。其实从眼下俄乌之间的恶劣互信来看，俄罗斯的单方停火要获乌克兰正面回应，应是极其困难，毕竟双方都会认为对方可能趁机偷袭。但普京如此提议，除了认为乌克兰或有机率答应外，应还包含了其他政治盘算。

如果乌克兰同意

首先，虽然机率极低，但若乌克兰也答应停火36小时，则部分俄军将能如拜登所述，获得休整机会。

自2022年2月24日冲突爆发起，俄乌战争已持续将近1年，两军也逐渐打成胶着的消耗战。除了战争之初曾经短暂开放人道走廊外，双方的前线作战基本上未曾停歇，近期更发生乌军向顿涅茨克临时兵营发射海马斯（HIMRAS）火箭弹、导致89名俄军阵亡的事件，是开战至今俄方承认死伤人数最多的袭击。

此事虽不至于减损整体战力，却会对士气造成一定打击。故若能在圣诞节短暂停火，对于前线俄军来说，应是难得的休整机会，可以在过节的气氛下，暂时放松紧绷神经。当然这并不代表俄军会因此减缓战斗力道，从宣布动员、提出军事改革计划来看，俄罗斯正为了战争的长期化作准备，既要扩大军队规模，也要提高军工生产速率。暂时停火，为的是日后的继续战斗。

而普京之所以如此提议，自是认为乌克兰存在接受的可能，尽管机率很低。

一来，乌克兰的东正教人口不少。根据乌克兰智库拉祖姆科夫中心（Razumkov Centre）在2018年公布的调查结果，71.7%的乌克兰人宣称自己有宗教信仰，其中大约有67.3%的人归属东正教会，7.7%为未表态教派的基督徒，9.4%属于乌克兰希腊礼天主教会基督徒，2.2%为新教基督徒，0.8%为罗马天主教基督徒。其中东正教徒不论在亲俄的东部，或是亲欧的西部，都占稳定多数，普京应是在此基础上，认为提出要在圣诞节停火，有一定的被接受空间。

二来，不仅俄军需要休整，乌军同样需要喘息。战争已持续将近一年，俄军乃是直到2022年9月才宣布部分动员，乌克兰却是在战争爆发之初，便已全国总动员，至今已累计一定死伤。在此基础上，乌克兰可能会同意俄军暂时停火的提议，并为了日后的战斗准备，短暂休养生息。

然而如前所述，有鉴于俄乌眼下互信极低、仇恨深重，停火提议被接受的机率实在不高，故莫斯科应也事先研判过“乌克兰拒不答应”的政治效益，并在认为正面多过反面后，选择提出这个高机率会失败的提议。至于被拒绝脉络下的正面效益为何，大约可以归结为一句话：表达即抵达，光是提出本身，便有意义。

土俄的政治双人舞

不论乌克兰拒绝与否，此次圣诞节停火倡议，可以视作普京与埃尔多安（Recep Tayyip Erdoğan）的政治双人舞表演。

据土耳其表示，俄罗斯此举是对土方促谈努力的回应。 1月5日埃尔多安与普京通话时，便曾建议俄方应在乌克兰宣布单方停火，如此一来土耳其较有促谈空间；普京则回应，若基辅接受俄军实控地归属俄罗斯，俄方便愿与乌克兰展开对话。上述交谈，透露了俄罗斯眼下的谈判底线与意向。

伴随战争出现长期化趋势，俄罗斯虽先后进行了动员、军改等规划，却也知道战争时程越长，俄罗斯遭遇的内外不确定性便越高，故为免夜长梦多，即早谈判解决当属上策。然话虽如此，俄罗斯绝不可能买椟还珠，轻易让出克里米亚与已经“公投入俄”的实控地，因为此举虽有机会结束战争，却也意味普京政权的政治自杀。故俄罗斯虽想以谈判解决冲突，却不是毫无立场与条件，“乌克兰必须承认俄占现状”，明显是莫斯科当下的谈判底线。

而土耳其自俄乌战争爆发起，便积极要展现自己调和鼎鼐的能力。 2022年3月10日，俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）、乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）在土耳其举行会谈，土方外长恰武什奥卢（Mevlüt Çavuşoğlu）担任调解人，是为战争开始后的首次俄乌高层接触；2022年7月22日，在土耳其与联合国见证下，俄乌双方签署黑海粮食、化肥出口协议，第一批乌克兰谷物乃于8月1日开始输出，为土耳其收获不少赞誉。

此次埃尔多安亲自与普京通电话，同样是上述努力的延伸，即希望在土耳其斡旋下，重启俄乌谈判；只是乌克兰在近几个月的战火蔓延下，也持续巩固自己的谈判条件：除非俄军全数撤出乌克兰领土，否则乌克兰不会同意谈判。俄乌底线的难以弥合，导致谈判陷入难解僵局，再加上9月哈尔科夫大反攻发生后，乌克兰更有血战俄军的底气，美欧军援亦持续升级，俄乌短期之内应都很难重回谈判桌。

但如前所述，表达即抵达，俄罗斯此次停火提议，可以表达出两种姿态。

第一，不论受众有多少，俄罗斯希望向全世界展示，拒绝和平、不愿谈判的是乌克兰，而非俄罗斯。此前西方曾批评俄军在圣诞节（12月25日）、新年元旦发动炮击，不让乌克兰民众过节；普京此一动作，有意展示俄罗斯对传统节日的尊重，以及愿意单方停火的诚意，并让球回到了乌克兰手中，尽管明眼人都看得出来，俄罗斯并不认为乌克兰会善意回传。

第二，即便单方停火倡议流于无形，俄罗斯仍展现了对土耳其斡旋的充分信任，认可了土耳其的建议，对埃尔多安来说是一大政治加分，有助其在2023年6月的总统大选竞选连任。眼下埃尔多安已被提名诺贝尔和平奖，巴基斯坦参议院议长桑吉拉尼（Muhammed Sadik Sanjrani）公开表示了自己的提名理由：埃尔多安力促俄乌和谈，黑海粮食走廊协定也让不少地区免于毁灭性饥荒。有鉴于土耳其降息政策下通胀飙涨，经济议题将是埃尔多安竞选的硬伤；获得诺奖提名、调停俄乌冲突，倒有可能让选民因埃尔多安提升土耳其大国形象这一理由，选择买单。

由此脉络观之，停火提议看似失败，参与其中的各方却不是全无收获。