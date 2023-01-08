英国脱欧沦为病夫 公投返欧难成灵药

来源：香港《星岛日报》社论

英国民调显示，三分二受访者要求再次公投，决定是否重返欧盟，皆因愈来愈多英国人觉得脱欧决定错误，打击英国经济。脱欧重创英国投资和出口，使过去三年经济成为发达国中最差一员，且未来三年更可能陷入100年来最严重的衰退。英国经济差，导致大罢工爆发、苏格兰重提公投独立，脱欧无助英国重拾帝国光辉，反令其沦为西方国家病夫。

英国自2020年1月1日正式脱欧，至今三年，英国一项民调反映，愈来愈多人对脱欧失望，六成半受访者赞成再次公投，决定是否重新加入欧盟，大幅高于一年前的五成半；此外，有五成四人认为脱欧是“错误决定”，五成六人认为脱欧使英国经济变得更差，都较一年前的四成六为高。

56%人认为脱欧令经济变得更差

英国人对脱欧愈来愈失望，皆因脱欧派在2016年脱欧公投前夕，鼓吹脱欧可使英国重拾荣光和主导权、经济必然更好，但残酷现实证明这些宣传只是谎言。

经济数据证明脱欧重挫英国经济，而且长远打击英国竞争力。自2016年公投脱欧后，英国投资规模较过去六年收缩1.3%，同期美国增长两成二、欧元区增长一成五。英伦银行研究也显示，英国2020年正式脱欧后的首两年，投资较历史平均趋势下跌五成，其中两成八因疫情、两成二是脱欧打击。

脱欧对英国制造业打击最严重，皆因英国限制了移民和劳工、产品输欧要认证和检验等，都加重成本，加上多家汽车厂如福特、本田关闭英国厂房，导致去年英国实质商品出口指数较2016年萎缩两成，同期欧美等发达国家却增长一至两成，英国斯人独憔悴。

投资和出口收缩重挫英国经济根基，故一旦遇上新冠疫情和俄乌战事，屋漏兼逢连夜雨，经济病也大爆发。据经济合作组织统计，英国经济由2019年第四季至去年第三季，不但没有增长，反而收缩了0.4%，远低于经合组织38个成员平均增长的3.7%，也差过西方七国集团的2.5%增长，发达国家就只有英国经济在萎缩。

英国脱欧后，保守党政府推动与其他国家签订自由贸易协议，提振经济。然而英国欠缺筹码，与各国自贸谈判进展缓慢，与英国有特殊关系的美国亦拖延谈判，英国与日本达成自贸协议，却效果不彰，2021年起实施一年半后，英日贸易额不升反跌了5%，期间英国对中国、美国贸易额仍有增长。

伦敦股市市值失去欧洲一哥地位

脱欧后遗症也扩散至英国金融领域，欧洲大国积极将金融业务由伦敦搬回欧洲，导致伦敦股市市值，在去年11月被巴黎超越，失去欧洲一哥地位。

英国脱欧三年都在过苦日子，未来三年情况还可能更坏。英伦银行预计，英国未来三年将遭遇1920年以来最严重的经济衰退，并警告英国去年夏天已陷入低迷，情况会持续至明年上半年，甚至可能衰退三年至2025年，失业率会由目前3.5%升至6.5%。

脱欧重创英国经济，冲击并如骨牌般扩至其他领域。英国正面对41年来最严重通胀，但经济衰退、企业无力加薪，英国预算责任办公室预测，英国家庭今年收入将下跌7%，回到10年前水平。不少行业发动大罢工逼雇主加薪，面对汹涌罢工潮，首相苏纳克倡议严限罢工新法例，可能加剧雇员与政府的对立，催化社会不稳危机。

除此，一向反对英国脱欧的苏格兰，渴求撤离英国“沉船”，要求今年10月再举行独立公投，遭英国政府反对，最高法院也裁定苏格兰不能自行举办独立公投。英国经济愈差，苏格兰独立和加入欧盟之心愈炽，英苏冲突与内耗难息。

英国脱欧一子错，不但未能复兴大英帝国荣光，反沦为欧洲病夫，英国人希望公投重新加入欧盟，以此团结国家，走出困境，然而再次举行公投，是为英国带来新希望，还是带来更严重的社会分裂，无疑是另一场豪赌。