对中国大陆强硬派麦卡锡终成议长 是否访台备受关注

来源:台湾《联合报》

作者:茅毅

对中国大陆抱持强硬立场的麦卡锡,7日终于登上美国联邦众议院议长宝座,除了他自己的态度,接下来还得在若干国内外议题上,满足在此次议长选举期间令他吃尽苦头的共和党内反对派议员,例如推动弹劾民主党总统拜登、砍预算,还有反中国大陆,尤其他去年宣布考虑跟进前众院议长佩洛西,率代表团来台。

麦卡锡去年11月表明,若他当议长,众院计划成立针对中国大陆的“特别委员会”(或称专责委员会),是自1990年代晚期以来的创举。他认为,拜登政府对北京不够硬。他在保守派媒体“福斯新闻”点名大陆是“窃取(美国)智财的头号国家”,并批评拜登对此坐视不管,才让中方对美国为所欲为。

麦卡锡坚定挺台,若他继1997年共和党的金瑞奇和去年的佩洛西,成为第三位访台的现任众院议长,一般认为可能大幅升高美陆紧张情势。

美国国务卿布林肯说,美国三权分立,行政部门无权干涉立法部门。上海交通大学副研究员郑志华认为,在北京看来,这对华府是个很好用的借口。

郑志华分析,在美中严重缺乏战略互信的背景下,一旦麦卡锡访台,北京最方便的解读,就是华府故意为之,进一步“掏空”美国的“一中政策”。根据过去经验,民进党政府不欢迎麦卡锡来访的可能性极低。

华府智库“布鲁金斯研究院”外交政策研究主任欧汉伦(Michael O'Hanlon)认为,在2024年美国总统大选的政治攻防上,麦卡锡等共和党人士可能决定利用加大“修理中国”(China bashing)的力道,将拜登的“人设”定为对华议题示弱。

“注定一战:中美能否避免修昔底德陷阱”(Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap?)一书作者、美国总统克林顿时期担任国防部助理部长的哈佛大学教授艾利森(Graham Allison)提到,无论拜登政府对北京有多硬,共和党内的强硬派永远都会嫌不够。他表示,麦卡锡若访台,政治目的会多于美国的国安或国家利益,如同佩洛西般,“既不负责又不顾后果”,只会让北京借机展现其钳制台湾的能力。