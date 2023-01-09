美国新国会考验北京战略定力

来源：台湾《旺报》社评

经历四天15轮投票，共和党众议院领袖麦卡锡终于跨越当选门槛。这是美国自1894年南北战争前夕以来，历时最长的众议院议长选举，不仅暴露共和党的严重分歧，也照射出美国社会的撕裂并未缓解，未来国会内部、国会与白宫之间，都将上演更激烈的冲突。

美党派冲突越演越烈

这次议长选举之所以难产，主要是因为共和党内部摆不平，遭到10余位极右派议员裹胁。最后在麦卡锡大幅让步以及特朗普介入后，极右派才愿意放行。麦卡锡曾对2021年1月6日国会山庄袭击事件表态，认为特朗普负有“责任”。麦卡锡事后试图修补与特朗普的关系，但党内极右派仍然质疑他的“保守”立场。加上期中选举红潮并未出现，共和党只赢得些微多数，让极右派和特朗普有了很大的操作空间。麦卡锡在选后记者会上表达对特朗普的感谢，还说︰“我认为任何人都不应该怀疑他的影响力。”

未来特朗普对国会的运作，势必发挥相当大的影响力，并对拜登政府产生掣肘作用。未来有关政府支出的法案和提高债务上限的提案将难通过，不但会影响拜登的施政表现，甚至造成政府停摆。保守派共和党人明确表示，除非大幅削减支出，否则不会支持通过提高债务上限提案。共和党曾经表示，不会任由乌克兰予取予求，而且可能开始调查拜登儿子亨特的丑闻，特别是与乌克兰政府之间贪腐的传闻，都会影响乌克兰战争的发展与拜登的声望。

“1月6日国会大厦骚乱事件特别委员会”随着新国会就任而解散，但是共和党可能拦截相关调查资料送交国家档案馆，减少对特朗普的负面影响。麦卡锡对党内大幅妥协后，任何议员都可以提出罢免众议长的动议，他的地位将朝不保夕、如坐针毡。共和党在众议院将更具攻击性，民主党的提案则更难获得通过，两党将陷入无休止的激烈对抗。

这10多年来，美国党派冲突越演越烈，不但两党之间难以妥协，党内派系冲突也十分尖锐。奥巴马时代共和党内的“茶党”就是典型的例子。茶党运动对2010年共和党赢得国会改选以及后来的国会运作都产生影响。两党甚至党内派系的对立，很大程度来自社会的分裂。茶党运动原本只是无党无派对政府财政纪律的呼吁，逐渐染上种族色彩。茶党利用了自认受到威胁的白人的不满，从此成为右翼民粹主义前身。后来，特朗普口中的“这个国家中被遗忘的男男女女”把他送进了白宫。

美中关系不确定因素

10余年来美国社会因为产业结构与人口结构的转变，社会分裂的情况更加复杂，种族、性别、贫富、城乡、地域、职业、宗教、教育背景等因素，都像是一刀一刀地不断切割这个社会。美国不再是过去标榜的大熔炉，反而越来越像封建的小庄园城堡，固守自己的城池，彼此争战不已。这种政治极化，除了表现在两党对抗上，也造成精英与民众的对立。多项民调显示美国民众对于政府、法院以至媒体都失去信任。这就让少数极端主义有更大活跃的空间，今日出现被特朗普绑架的众议院也就不足为奇了。而这样的国会更无意也无能去解决国内的分裂问题。

不论特朗普能否顺利代表共和党成为2024总统候选人，这届众议院必定充满他个人的意志与色彩。这不仅为美国政府运作投下变数，也对美国外交政策产生重大影响。特朗普上台后，政治极化蔓延到外交行为，过去原本较不具党派色彩的外交政策，也有了强烈的政党倾向。目前两党虽然在对抗北京的立场一致，但是绵柔或躁进有别。美国众议院很有可能在外交上更带有特朗普色彩，打乱拜登的布局。众议院可能会在刺激北京这件事上走得更远，但是更强烈的孤立主义又会失去盟友的支持，新的美国国会将是北京战略定力与耐心的一大考验。

期中选举结果民主党保住了参议院，而特朗普背书的候选人多半中箭落马，许多评论认为美国民主得到喘息的机会。现在看来似乎高兴得太早。这次议长选举，对美国政治与美中关系，都投下许多不确定因素。