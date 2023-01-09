小三通复航 两岸和平的起步

来源：中时新闻网

作者：苏泳霖

小三通首日复航运作平稳，陆委会和国台办官员难得隔海呼应，时隔三年终于可以搭船往返金厦的民众也喜笑颜开，但中央疫情指挥中心很快释出小三通入境PCR阳性率18.9%的数字，令部分担忧疫情延烧的民众倒吸一口凉气。民意基础是否牢固，决定着两岸关系能否改善，小三通局部恢复只是第一步，两岸还有很多事情要做。

陆委会主委邱太三在金门表示，希望逐步建立台湾人民对恢复两岸交流的信心，也逐步增加两岸相关部门的互信，释出不少善意，也没有呛对岸的政治话语。国台办副主任龙明彪在厦门说，大陆将本着两岸一家亲的理念，继续为台湾同胞做实事、办好事、解难事，也未出现批判民进党或反台独表述。唯一出现的“顺民意者昌、逆民意者亡”，虽有针对蔡政府的弦外之音，但毕竟蔡政府还是“顺”民意迈出开放的第一步。

然而，指挥中心连日公布针对大陆入境旅客PCR筛检的通报，为后续恢复两岸交流和客运航线带来变数。虽然大陆去年12月放松清零政策后，官方确诊数据的确未与疫情海啸的实际情况相符，WHO与各地也都加紧对大陆旅客的监测，蔡政府加强大陆移入疫情管理和通报，既有合理性，也符合民意关切。但问题在于，在全球冬季疫情普遍上升的大背景下，如果只是刻意凸出大陆入境阳性率，那就少了科学专业、多了政治考量。

根据疾管署官方统计数字，去年全年，台湾COVID-19境外移入案例总计37873例，中国大陆217例、日本552例、越南4086例、美国2462例。虽然这只是反映大陆清零政策时的情形，但说明唯有横向比较各地移入病例数量、来台旅客阳性率，才是比较公平、专业的做法。

不可否认，过去一个月大陆疫情的确大幅增加，来台阳性率必然上升，但其他国家呢？加上PCR阳性也包括部分康复初期个案、不再具传染性者，政府若无法向民众平衡说明境外移入疫情的全貌，甚至以偏颇数据营造“大陆放毒”假象，恐形同认知作战，令民众徒增对开放小三通以及恢复两岸交流的担忧，最终令陆委会的善意付之东流。

蔡政府和台湾社会对大陆疫情的担忧，进而对小三通及两岸交流有所设限，大陆应有所理解。毕竟以刚刚恢复的陆港通关为例，北京和港府也设置限额，并强调“有序、逐步恢复”。因此，如果蔡政府可以回归科学、务实监测大陆移入疫情，只要未侦测到新变种病毒，并发现阳性率稳定下降，就应该及时澄清公众疑虑，在农历春节前恢复两岸客运航线至疫情前数量。

新任国台办主任宋涛在新年致词中说，将继续努力为两岸同胞谋利造福，促进两岸交流合作、深化两岸融合发展。若春节前后两岸交流恢复，大陆应顺势重启赴台观光、学习签证，并恢复举办线下两岸交流。如果今年两岸民间交流可以至少回到疫情前的状况，2023年必将是写入两岸和平发展历史的关键一年。