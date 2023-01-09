经济学家对全球增长风险发出警告 债务膨胀及美中竞争加剧将成常态

来源：彭博社

作者：里奇·米勒（Rich Miller）、史蒂夫·马修斯（Steve Matthews）、卡塔琳娜·萨拉瓦（Catarina Saraiva）

世界经济似乎正在向一个更加艰难的时代过渡，利率将更高，地缘政治紧张局势将加剧，不确定性将更加明显。

这就是今年在新奥尔良召开的美国经济学会年会上所传递的信息。经济领域的精英——包括前美国财政部长劳伦斯·萨默斯、前国际货币基金组织首席经济学家Kenneth Rogoff（罗格夫）以及前英国央行决策者Kristin Forbes（福布斯）——对未来面临的风险发出警告。

超低利率以及中国经济快速增长的时代即将过去。投资者和决策者将面对一个新世界，美中竞争加剧、危险的债务膨胀将在更大程度上成为常态。

“我们处于一个充满冲击的时代，”哈佛大学教授Rogoff说。“我们可能正处于全球经济的转折点。”

在这些更长期困境的警告声传出之际，投资者对美联储在不导致经济衰退情况下遏制高通胀的能力抱有更多的希望。美国股市和美债周五上涨，此前劳工部公布的就业报告显示上个月工资增长放缓，而失业率回落至数十年低点。

美国经济学会年会周日召开，这是三年来的首次面对面会议，与会者都戴着口罩——经济学界正在经历一场信心危机。

大多数预测者未能预见到疫情酝酿出的持续通胀，这导致人们对多年来引导政策的计算机经济模型假设产生深思和质疑。

“我们在理解通胀方面的记录确实非常糟糕，”加利福尼亚州大学伯克利分校教授David Romer（罗默）说。“未来一两年可能出现的结果范围非常非常广”。

冲突的建议

面对这种不确定性，与会经济学家给出了与美联储相矛盾的建议。诺贝尔奖获得者Joseph Stiglitz（斯蒂格利茨）警告称，信贷紧缩将损害经济，对降低通胀几乎无益，因为通胀是由疫情和俄罗斯入侵乌克兰引发的供应冲击所致。

IMF首席经济学家Pierre-Olivier Gournchas（古恩查斯）则持相反观点，他强调美联储和其他央行保持抗通胀决心的重要性，即使是在失业率上升的情况下。

亚特兰大联储行长Raphael Bostic（博斯蒂克）称，尽管薪资低于预期，但央行仍需要继续加息。

不过，他承认前景有诸多不确定性。

“由于情况是前所未见的，疫情之特殊，所以很难对形势随着时间的推移演变做出坚定的预期，”Bostic周五在美国经济学会年会上表示，他今年在美联储没有投票权。

新弱点

前英国央行政策制定者Forbes表示，对Covid-19的政策反应“带来了新的脆弱性和风险。”

政府债务的大量增加加剧了财政危机的风险，而疫情时代的低利率政策引发了可能最终破裂的资产泡沫。她说，随着信贷成本飙升，这种脆弱性可能“更快显露而不是迟到”。

Rogoff说，另一个长期的结构性转变是中国长期增速的大幅放缓，而中国经济增长在最近几十年为全球经济提供了动力。

虽然随着防疫动态清零措施取消，中国经济今年有望迎来反弹，但Rogoff强调中国经济增长模式存在根深蒂固的问题，即严重依赖过度基建支出和房地产市场来拉动GDP。他的计算显示，占中国GDP比重超过60%的较小城市的房价已经下跌20％。

尽管中国经济放缓，但中国和美国在从电脑芯片到太平洋地区军事平衡等各个方面的竞争不大可能缓和。

加利福尼亚州大学伯克利分校经济学家Barry Eichengreen警告说，中美在台湾问题上的摩擦可能引发经济冲击，或将比俄罗斯入侵乌克兰后的冲击要“大几个数量级”。