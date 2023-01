英国的今天，台湾的明天：损不足以奉有余

来源:联合新闻网

作者:刘明德

几天前,专栏作家Allister Heath在每日电讯报《Telegraph》发表“Nobody wants to confront the truth: Britain is becoming a poor country”一文,某报给这篇文章下了个很贴切的标题:“英国正变成穷国 却无法弄清楚原因”。那么,本文就来探讨英国变成穷国的根本原因。

老子说:“天之道损有余而补不足,人之道损不足以奉有余”,这句话的意思是“好政府想尽办法促进社会阶层流动,坏政府想尽办法阻止社会阶层流动”。因此,只要看看一个国家的贫富差距,如果明显,那就是坏政府当政,反之,就是好政府当道,像北欧国家就属于天之道,而台湾和英国就属于人之道。

2022年很多国家都有罢工,但若问2022年全世界罢工最多的国家是哪国?那么,应该是英国。为什么罢工现在成了英国人的“全民运动”?这也是本文想要解开的谜,而这个谜跟“英国为什么变成穷国”有着同样的答案。

在解谜之前,先看一段小过去。 2011年11月30日有超过200万名英国公务员罢工。 2014年7月11日,英国数十万公务员罢工;2016年4月,英国的初级医生全体发动“5日大罢工”,被认为是英国有史以来最严重的医疗罢工;2018年2月22日至3月16日,包含剑桥、牛津在内的众多大学教师罢工……2022年6月27日,英国刑事律师罢工,这是英国史上第一次的律师罢工,罢工延烧到10月10日才落幕。

时序进入2022年11、12月,罢工潮来袭。铁路、海事和运输工人全国联盟在11月10日罢工,12月13、14、16、17、23到27日又罢工;英国150所大学的7万名教师在11月24日罢工,同一天,苏格兰的中小学和部分幼儿园教师罢工;11月24、25日11.5万名邮政员工罢工。12月15日以及20日,10万名英国护士罢工,是护士工会成立106年来的首次罢工;12月21日,数千名英格兰和威尔士的救护车接线生罢工;12月23到26日,28到31日有1000名边检人员罢工……2023年的第三天,铁路员工又罢工了,而且长达一周。

展望未来,英国人还将罢工,因为装睡的英国政府是叫不醒的。

为什么英国人被迫罢工?其一,因为工作量过重。为什么过重?因为缩减人力,明明是该雇二个人却只雇一个人,当然负荷过重。其二,因为非典型就业太多。在英国,整体有三分之一的学术人员不在编制内,其中,伦敦卫生与热带医学院(LSHTM)的比例高达72%。

其三、退休金大幅缩减。资方(包含政府)的借口是财政困难。为什么会财政困难?钱若不是乱花、被高管中饱私囊就是被高管拿着“退休基金”去投资而赌输掉了,以至于能拿到的退休金减少了35%。其四、待遇太低。根据大学和学院联盟(UCU)秘书长Jo Grady所说,英国高教员工的实质薪资不增反减,“自2009年以来下降了25%”。

那么,怎么证明英国政府是“损不足以奉有余”呢?这里引用伦敦国王学院化学系教授Helen Coulshed的话:“一些副校长们的年收入达到了50万英镑(80万新元),并且可以报销各种奢侈品的费用。与此同时,学校里的教职工和博士生却在使用food bank(领救济)。”这里的副校长代指大学董事会、校长、副校长们等管理层。

冰冻三尺非一日之寒。导致今天英国不可挽回的衰败,不是一时半刻生成的,不是俄乌战争所触发的高通膨造成的,也不是脱欧造成的,而是英国政府从1979年至今所不遗余力推动的新自由主义,已经40年多了,这是英国所有问题的症结所在。

新自由主义是什么呢?其实就是私有化和压榨:不断削减人力、缩减公务预算、大砍退休金、贱卖国产、国营事业(铁路、水、电力、油气、电信、邮务、公宅……)私有化、教育私有化、公医私有化、污名社会福利、变卖公共设施(如公立的图书馆、公园、游泳池、博物馆、警察局等),以上都是发生在英国活生生血淋淋的例子。

在新自由主义的铁蹄之下,英国逐渐变成了两个世界,一个是世袭的富人世界:衣食不愁、住豪宅、上牛津剑桥、出入高档餐厅。另一个是世袭的穷人世界,即使有工作(因为低薪)都必须排上长长的队伍以领取免费食物,并在暖气与食物之间做着艰难的选择,这就是英国的现状,没错,您没有看错,曾经的大英帝国。

台湾政府跟着英国实施新自由主义:替富人减税、炒高房价、丑化公务员、剥夺公务员该有的待遇、破坏文官体制、丑化国营事业、国营事业民营化、确定给付变成确定提拨、压榨员工、非典型就业满天飞、成立国安基金…种种“损不足以奉有余”,导致人心不安,有一天,台湾就变成了另一个英国。