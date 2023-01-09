英国的今天，台湾的明天：损不足以奉有余

来源：联合新闻网

作者：刘明德

几天前，专栏作家Allister Heath在每日电讯报《Telegraph》发表“Nobody wants to confront the truth: Britain is becoming a poor country”一文，某报给这篇文章下了个很贴切的标题：“英国正变成穷国 却无法弄清楚原因”。那么，本文就来探讨英国变成穷国的根本原因。

老子说：“天之道损有余而补不足，人之道损不足以奉有余”，这句话的意思是“好政府想尽办法促进社会阶层流动，坏政府想尽办法阻止社会阶层流动”。因此，只要看看一个国家的贫富差距，如果明显，那就是坏政府当政，反之，就是好政府当道，像北欧国家就属于天之道，而台湾和英国就属于人之道。

2022年很多国家都有罢工，但若问2022年全世界罢工最多的国家是哪国？那么，应该是英国。为什么罢工现在成了英国人的“全民运动”？这也是本文想要解开的谜，而这个谜跟“英国为什么变成穷国”有着同样的答案。

在解谜之前，先看一段小过去。 2011年11月30日有超过200万名英国公务员罢工。 2014年7月11日，英国数十万公务员罢工；2016年4月，英国的初级医生全体发动“5日大罢工”，被认为是英国有史以来最严重的医疗罢工；2018年2月22日至3月16日，包含剑桥、牛津在内的众多大学教师罢工……2022年6月27日，英国刑事律师罢工，这是英国史上第一次的律师罢工，罢工延烧到10月10日才落幕。

时序进入2022年11、12月，罢工潮来袭。铁路、海事和运输工人全国联盟在11月10日罢工，12月13、14、16、17、23到27日又罢工；英国150所大学的7万名教师在11月24日罢工，同一天，苏格兰的中小学和部分幼儿园教师罢工；11月24、25日11.5万名邮政员工罢工。12月15日以及20日，10万名英国护士罢工，是护士工会成立106年来的首次罢工；12月21日，数千名英格兰和威尔士的救护车接线生罢工；12月23到26日，28到31日有1000名边检人员罢工……2023年的第三天，铁路员工又罢工了，而且长达一周。

展望未来，英国人还将罢工，因为装睡的英国政府是叫不醒的。

为什么英国人被迫罢工？其一，因为工作量过重。为什么过重？因为缩减人力，明明是该雇二个人却只雇一个人，当然负荷过重。其二，因为非典型就业太多。在英国，整体有三分之一的学术人员不在编制内，其中，伦敦卫生与热带医学院（LSHTM）的比例高达72％。

其三、退休金大幅缩减。资方（包含政府）的借口是财政困难。为什么会财政困难？钱若不是乱花、被高管中饱私囊就是被高管拿着“退休基金”去投资而赌输掉了，以至于能拿到的退休金减少了35%。其四、待遇太低。根据大学和学院联盟（UCU）秘书长Jo Grady所说，英国高教员工的实质薪资不增反减，“自2009年以来下降了25%”。

那么，怎么证明英国政府是“损不足以奉有余”呢？这里引用伦敦国王学院化学系教授Helen Coulshed的话：“一些副校长们的年收入达到了50万英镑（80万新元），并且可以报销各种奢侈品的费用。与此同时，学校里的教职工和博士生却在使用food bank（领救济）。”这里的副校长代指大学董事会、校长、副校长们等管理层。

冰冻三尺非一日之寒。导致今天英国不可挽回的衰败，不是一时半刻生成的，不是俄乌战争所触发的高通膨造成的，也不是脱欧造成的，而是英国政府从1979年至今所不遗余力推动的新自由主义，已经40年多了，这是英国所有问题的症结所在。

新自由主义是什么呢？其实就是私有化和压榨：不断削减人力、缩减公务预算、大砍退休金、贱卖国产、国营事业（铁路、水、电力、油气、电信、邮务、公宅……）私有化、教育私有化、公医私有化、污名社会福利、变卖公共设施（如公立的图书馆、公园、游泳池、博物馆、警察局等），以上都是发生在英国活生生血淋淋的例子。

在新自由主义的铁蹄之下，英国逐渐变成了两个世界，一个是世袭的富人世界：衣食不愁、住豪宅、上牛津剑桥、出入高档餐厅。另一个是世袭的穷人世界，即使有工作（因为低薪）都必须排上长长的队伍以领取免费食物，并在暖气与食物之间做着艰难的选择，这就是英国的现状，没错，您没有看错，曾经的大英帝国。

台湾政府跟着英国实施新自由主义：替富人减税、炒高房价、丑化公务员、剥夺公务员该有的待遇、破坏文官体制、丑化国营事业、国营事业民营化、确定给付变成确定提拨、压榨员工、非典型就业满天飞、成立国安基金…种种“损不足以奉有余”，导致人心不安，有一天，台湾就变成了另一个英国。