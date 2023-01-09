2023年，亚洲新兴国家经济何去何从？

来源：德国之声

对于亚洲地区的许多经济体来说，新的一年可能会历经坎坷，但随着企业开始在中国市场之外寻找多元化投资机会，一些经济体也可能将从中受益。

2022 年本应是全球经济从冠病大流行中复苏的一年，但对南亚和东南亚国家来说却是艰难和充满挑战的一年。俄罗斯入侵乌克兰、供应链持续受阻、中国在清零政策下屡次因疫情爆发而实施的封控，以及通胀飙升等问题都抑制了增长前景，并给企业和家庭带来了经济和财政困难。

美联储为遏制通胀飙升而大幅加息，也导致一些亚洲货币对美元贬值，进而加剧了这些国家的债务问题，侵蚀了它们的购买力，并促使其央行相应地提高利率以支撑本国货币。

以贸易为导向的亚细安经济体面临逆风

进口食品和燃料等商品成本的不断上升，耗尽了许多国家的外汇储备，并引发经济危机。在南亚地区，斯里兰卡和巴基斯坦因陷入债务困境并遭遇国际收支平衡困难，已向国际货币基金组织寻求援助。

专家认为，2023年经济形势仍将困难重重：美国、欧元区和中国的经济增长前景下降，融资条件恶化。世界银行、国际货币基金组织和亚洲开发银行均下调了对亚洲新兴国家的增长预期。预计新加坡、泰国、越南和马来西亚等以贸易为导向的经济体将尤其受到全球经济增长放缓的影响。

法国外贸银行（Natixis）亚太地区首席经济学家艾埃雷罗（Alicia Garcia-Herrero）表示，该地区的增长将受到外部需求疲软和货币环境收紧的拖累。“随着外部需求放缓，出口开始下滑，我们预计经济增长在未来一年将进一步呈疲软态势。”她还指出，马来西亚和越南等以贸易为导向的经济体在11月已经出现收缩。

标普全球财智（S&P Global Market Intelligence）亚太区首席经济学家比斯瓦斯（Rajiv Biswas）也持类似观点。他表示，由于美国和欧盟的市场状况恶化以及中国内需疲软，亚细安国家的制造业出口在2023年将面临更大的阻力。他对德国之声表示：“马来西亚、新加坡和泰国等国预计在2023年会出现较温和的经济增长，这将得益于国内需求的持续增加，即使增速会有所放缓。”

取消所有防疫政策，中国经济将迎来转机？

作为亚洲最大经济体，中国预计在2023年只会缓慢增长，亚洲开发银行最近将其对中国的预测从4.5%下调至4.3%。这个亚洲巨人的经济发展此前长期受到冠病清零政策的限制以及国内房地产业危机的沉重打击。

北京试图通过下调利率以及向银行注入资金以促进经济增长。在经过反复封锁、大规模检测、长期隔离和人员流动限制后，中国于去年12月突然终止了其新冠清零政策。一些限制虽然仍然存在，但随着大部分严格措施的取消，中国国内需求的上升将有望重振该国经济。

这也将令一些依赖旅游业的东南亚国家，比如泰国从中受益。埃雷罗说：“由于缺乏中国游客，这些亚细安国家的游客数仍然低于冠病疫情爆发前。”“虽然我们不会期望中国游客人数能重返疫情之前的水平，但可以预期的是，如果中国开放，情况会有所好转。”

比斯瓦斯指出，2022年，许多国家开放边界已经使亚太多个国家的旅游业逐步回暖，他预测说，“泰国、马来西亚、新加坡和菲律宾等拥有大量国际旅游业的国家，其2023年经济发展势头预计将显著增强。”

印度逆风而上？

由于利率上升和全球贸易放缓，亚洲第二大经济体印度也面临着困难。与此同时，原油和天然气价格的上涨也加剧了贸易平衡的恶化。再加上消费者价格指数持续高于印度央行制定的2%至6%的目标范围，迫使其在过去一年内多次加息，将借贷成本推高至疫情前的水平。

比斯瓦斯预测认为：“对于2023-2024 财政年，印度经济预计将继续保持5.3%的同比增长，紧缩的货币政策以及疲软的外部需求将减缓经济增长。”埃雷罗表示，印度在未来一年面临的挑战包括流动性收紧、出口疲软和增长势头放缓，“我们预计2023年印度国内生产总值增速将从2022年的6.9%放缓至6.3%。”

外资撤离中国

专家表示，鉴于北京和西方之间日益紧张的地缘政治局势，2023年企业将继续在中国以外的地区进行多元化投资，以避免去年出现的供应链中断，而一些亚细安国家可能会从这一趋势中受益。

埃雷罗表示：“包括跨境并购和创建投资在内的外国直接投资净流入数据显示，2022年流入印度、新加坡、马来西亚、印度尼西亚和越南的外国直接投资激增。”“我们预计，即使中国取消其冠病清零政策，这一趋势仍将继续。这不仅会增加亚细安和印度地区的资本流入，还会提高市场对劳动力的需求。”