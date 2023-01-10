加班加点工作获马斯克青睐 特斯拉的第二号人物究竟何许人

来源：彭博社

作者：Katrina Nicholas

在庆祝特斯拉德州超级工厂上个月单周Model Y产量达3,000辆的推特照片中，朱晓彤（Tom Zhu）身着反光背心、头戴印着代表特斯拉的白色字母“T”的黑色棒球帽，微笑着站在人群左侧。

朱晓彤曾负责领导特斯拉在亚太地区的运营。在他的监督下，上海超级工厂的产能成为全球最高。他于去年年底被调任至奥斯汀，帮助运营公司在当地的新工厂。虽然特斯拉未发布任何正式公告，但外界普遍认为他如今负责特斯拉的全球汽车生产、销售和服务业务，这一责任级别可以说仅次于公司的首席执行官埃隆·马斯克。

鉴于马斯克正因推特事务而分身乏术，同时特斯拉的股东要求就马斯克的继任人选拥有更高的透明度，朱晓彤扮演的角色至关重要。那么，他究竟是何人？

出生于中国且据悉持有新西兰护照的朱晓彤于2014年初加入特斯拉，助力公司建立超级充电站网络。在此之前，他帮助创建了一家国际工程咨询公司，服务于寻求向海外扩张业务的中国承包商。他毕业于奥克兰理工大学并获得信息技术商业学士学位，后在杜克大学富卡商学院获得MBA学位。

朱晓彤在特斯拉的晋升之路十分迅速，第一年末便接任中国区运营的负责人。在他的带领下，特斯拉在美国境外的首家工厂——上海超级工厂以惊人的速度落成，在不到12个月的时间里便从一片废墟摇身一变成为闪闪发亮的生产设施。在2019年底上海工厂投入量产之前，朱晓彤已获任全球副总裁兼中国区总裁。

去年7月，随着特斯拉在泰国、香港和新加坡进行扩张，朱晓彤进一步获得晋升，负责特斯拉亚太区的全部业务。他领导的中国团队还因为确保工厂在上海封控期间保持运营“加班到凌晨三点”而获得马斯克的称赞。在过去情况极为艰难的12个月中，上海超级工厂进行了生产线升级以将年产能提高至100万辆。

2022年全年，特斯拉在中国总计生产了逾710,000辆汽车，占全球产量约52%。在上海封控期间，朱晓彤充分展现了他的敬业精神——他自封城开始之初便留在工厂，与防止有人闯入生产设施的安保人员一同睡在厂里。在上海工厂闭环运作、工人在与外界隔绝的“泡泡”中进行生产的整整两个月里，朱晓彤一直呆在工厂。

有朱晓彤露面的寥寥几个YouTube视频和中文媒体报道显示他全心全意投身于特斯拉，甚至连穿着也是如此——他几乎总是身着特斯拉品牌的服饰。他日常住在一套由政府补贴、距工厂约10分钟车程、月租不到2000元人民币的两居室，而他的家人大部分生活在远在1200公里外的北京。

在2021年接受中国媒体采访时，朱晓彤表示通常会在早上6点左右开始工作，以便在北美同事下班前与其碰头。随后他便前往工厂，有时会与同住一个园区的其他员工一起拼车。“氛围也非常的好，”朱晓彤说，“你帮我拿个快递，我帮你取个东西。我觉得是一种很好的工作和生活的方式。”

到了工厂后，他便会视察各个车间的生产线，与工程师讨论解决技术问题。“我们的公司凡事很多时候都是亲历亲为，”他解释自己为何多数时间身着反光夹克和安全头盔时说。在工厂附近的办公区域，朱晓彤与包括制造总监宋钢在内的许多同事一起在一个大开间的站立工位办公。经常会在后半夜看到他在那工作的身影。

特斯拉中国的几位现任和前任员工称朱晓彤务实且回复速度很快，指出他往往会全天候地迅速回复电子邮件和信息。在接受杜克大学富卡商学院的采访时，朱晓彤对自己的形容是“顽强”。他提到上海工厂刚建成后，因遭遇强风暴且排水系统出现问题，厂房顶部面临垮塌的风险。朱晓彤带着包括新员工和高管在内的约三十位员工，拿着塑料桶冒雨到房顶手动排水以“保护我们的财产”。

“公司的文化是不浪费资源和花时间在那些花里胡哨的东西上面，”朱晓彤近期罕见出镜接受汽车评测网站《太平洋汽车》的视频采访说，“然后把自己的主要精力和资源投入到最应该投入的事情上面。我们这儿没有庞大的这种行政机构对于管理层有一些什么服务。在这儿的我们的管理人员自个该订票订票，该打饭该干嘛干嘛。大家也都很习惯，因为这才是一个真正平等的表现，对吧？”

在上海工厂，朱晓彤鲜少在众所瞩目的公开场合露面，比如2019年12月向本地车主交付首批中国产Model 3轿车。

不过，他确实经常与马斯克沟通。后者上一次访问中国是在冠病疫情爆发前的2019年。在当年4月的业绩电话会议上，马斯克表示，上海工厂取得的进展“证明了我们当地团队出色的执行力。我每天都会收到上海超级工厂负责人朱晓彤附带十几张图片的电子邮件。”

他还遵循平等主义原则，表示人人都可以联系到公司的最高层人物马斯克。“当然，在中国不仅仅我一个人可以跟马斯克交流，”朱晓彤在近期的采访中表示，“实际上我们所有的员工，你在工厂里面随机抓到任何一个员工，你问他知不知道怎么跟埃隆联系，他们都知道的。所有人都可以回复到邮件。”