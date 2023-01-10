蓝脆弱胜利 台湾政党轮替仍遥远

来源：联合新闻网

作者：陈贺煦

台北市第三选区立委补选，王鸿薇以近5%的差距击败对手，胜选的幅度低于许多外界的预估。这凸显了民进党在九合一以后“败而未溃”的现状，并凸显了国民党去年胜选的“脆弱性”，对希望看见2024年政党轮替的人来说，此役无疑是一个警惕。

就民进党而言，吴怡农不仅守住了基本盘，更似乎吸引了部分中间选民的支持，输得比预期的少。首先原因在于，民进党的基本盘在历经九合一败选以后，似乎有逐渐凝聚的趋势，“教训民进党差不多就好”确实是部分选民的心声；另外的原因，可能出在吴怡农本人身上。举例而言，吴怡农标榜新型态选举，主张不挂看板引起民进党内人士的批判，但这样的选举作法，却也曾被颇受蓝营支持者喜爱的前总统府副秘书长罗智强采取过；这样的作法，对喜爱新颖、追求环保的台北市选民存有一定说服力。又或者，吴怡农敢于向党内“黑势力”开炮，一度被认为是有碍团结，但这何尝不是一种道德勇气？

吴怡农可能不谙选举，会退还摊贩送给他象征胜选的蒜苗，但他有所坚持，讲出别人不敢讲的话，伤害选情也在所不惜，就政治人物而言，难道不是一个难能可贵的特质？或许，吴怡农此败中的许多元素，可能藏着民进党止败的关键。

反就国民党而言，从2014年太阳花学运以后，在大选中国民党在年轻人的支持度固定只有两成左右，就算民进党执政有许多如房价高涨、推动中介法等不得人心的事迹，国民党在年轻人的支持度都没有“结构性”的改变，年轻人不满绿色执政，但“蓝绿一样烂”仍然是许多年轻人的看法。

此外，2018、2022年的胜选，固然都是大胜，但是这两场选举投票率都比较低，年轻人没有大举出来投票，属于“吃老本”的胜选，而不像民进党在2014、2020是扎扎实实吃到中间选民选票、选票总数有大幅上升的胜利。相反，2022年国民党的胜选，并没有在总得票数、年轻人支持度上有明显的收获，因此这属于一种“脆弱的胜利”。

2018年国民党就以“脆弱的胜利”为荣，认为政党轮替势在必行，最后酿成无可挽回的党内裂痕。台北市第三选区立委补选这一役，国民党以5%差距守住了，但民进党败而不溃。这样的数字足以提醒台湾人：2024的政党轮替，前途仍然漫漫！