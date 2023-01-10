香港防重症屏障须巩固 补针宣传有待加强

来源：明报

明报社评

香港复常步伐，过去一个月显著加快，防疫措施大举放宽下，近期新增重症及死亡数字亦明显趋多，医管局分析发现，当中不少个案都已打足3针，鉴于接种疫苗所产生的抗体，会随着时间过去而下降，当局有必要加强宣传，提醒长者及有需要人士适时补针，从而巩固香港防重症屏障。香港全面重开，冠病将成为风土病，解除入境人士的所有限制，乃是大势所趋，当局可视乎香港大陆恢复通关后公院负荷情况，适时考虑是否取消入境前48小时核酸阴性证明要求，至于海外及大陆入境人士的疫苗接种要求，则应该早日划一。

重症死亡近周增多

通关影响尚待观察

香港疫情入冬后升温，单日感染数字，一度升至2.5万宗水平，虽然有关数字近期回落至万多宗，但新增重症及死亡人数仍在高位徘徊，平均每天约有半百染疫者死亡，比起上月初感染人数再度破万后，平均每天约20人死亡，明显高出一截。资料显示，新重症占新呈报阳性个案比率，过去一周为0.4%，较4周前的0.25%有所上升；同期病死率亦上升。医管局日前公布有近5000名冠病患者在公院留医，其中92人须用呼吸机协助呼吸，219人情况危殆，56人正接受深切治疗，各项数字皆是去年初第五波疫情高峰期过后最高。

上月初以来，香港社交距离措施陆续撤去，只余口罩令，感染人数必然上升；随着疫苗通行证及红黄码限制取消，部分仍未完成接种的市民，可以重新进出食肆，社会活动增加，他们一旦染疫，住院重症风险亦必然较高，不过亦有迹象显示，近周本地重症死亡数字显著上升，亦与部分已打针市民抗体水平下降有关。政府专家顾问许树昌表示，医管局分析近期住院及死亡个案，发现不少重症及死亡个案均有打第三针，当中很多都是去年初接种，距今超过半年。

本地专家针对第五波疫情的研究已确认，无论是复必泰还是科兴疫苗，只要打够针数，都能有效防重症防死亡，惟无论市民接种哪一款疫苗，随着时间过去，疫苗所带来的保护力，无可避免逐步减弱。理论上，染疫康复者相当于多打一针，但对于长者及体弱人士而言，时隔太久不再补针，抗体水平太低，万一不幸感染，病情是轻是重，实为未知之数，适时再打加强针，无疑是更为稳妥做法。

香港去年底引入复必泰二价疫苗，初期供高风险群组作第四针，其后扩至年满18岁可作第三针；相当于已打过4针逾半年的长者，若想加强保护，亦可以选打复必泰原版、二价或科兴疫苗作为第五针。政府资料显示，二价疫苗开打初期，单日接种仅得数千人，直至圣诞假期过后，政府公布香港与大陆通关在望，打针人数才见显著增加。

香港与大陆首阶段通关，今天才是第三日，观乎两地过关名额预约情况，港人北上明显比大陆人南下为多，未来一周已预约来港的大陆人，平均每日只为数千人。大陆审批赴港旅游签注需时，加上大陆仍未批准复办来港旅行团，以及过关者须有48小时核酸阴性证明，令部分大陆民众对短期访港旅游持观望态度，似乎都是目前南下人数偏低的原因。医管局表示，通关后各间公院急症室整体运作情况，与平日大致相若。当然，随着春节假期来临，大陆人预约来港数字，本月底仍有可能显著增加，通关对于香港疫情的影响，未来数周仍须观望。

全面重开大势所趋

高危群体适时补针

医管局数据显示，本月初公院内科病床使用率达117%，儿科病床使用率则为61%。由于医管局早前已逐步放宽冠病病人住院隔离限制，有助病床流转，有医护界人士形容，现在内科病房情况，与过往流感高峰期相若，有压力但未至于沦陷。大陆疫情未见顶，有人担心通关规模扩大后，重症死亡个案急增，政府专家顾问刘宇隆则认为，大陆来港者大多年轻力壮，染疫重症风险较低，相信通关后不会大增医疗系统负担，倘若未来两周情况未见显著恶化，当局可以在农历新年过后，取消入境前48小时核酸阴性证明要求。

香港复常走到现在这一步，全面重开乃是大势所趋。香港对海外入境人士已无任何核酸检测要求，若有足够数据证明，通关未对香港医疗系统构成太沉重压力，核酸阴性证明要求确可解除。目前香港对海外入境者有疫苗接种要求，大陆入境者则无相关规定，其实应该早日划一。倘若当局认为毋须要求大陆入境者打齐针，海外入境者其实亦可免去。后疫情时代，撤去所有入境限制只是时间问题，与其考虑放慢重开脚步，不如设法巩固香港防重症屏障。

澳门日前已宣布，症状不重的感染者可如常返工，相信香港早晚亦会容许轻症或无病征者毋须隔离，佩戴口罩上班。冠病风土病化，意味市民需要为个人健康负责，防止重症死亡，最有效方法就是打针。随着疫苗通行证撤去，政府已无谷针工具，打针与否完全是个人选择，当局可以做的事，是加强宣传教育，呼吁市民适时打加强剂，尤其是针对长者及高危群体，解释“补针”的重要。鉴于目前冠病疫苗不太长效，当局可以每隔数月至半年，安排外展队到院舍等地方，为长者及有需要人士打针，确保他们得到充足保护。