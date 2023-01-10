美现遣返博索纳罗呼声 成拜登难题

来源：明报

巴西爆发冲击该国最高权力机关的事件，不少人将矛头指向该国刚卸任不久的民粹主义总统博索纳罗，在美国涌现要求将他由现在身处的佛罗里达州遣返巴西的声音，这料将成为拜登政府需要解决的外交难题。

美国众议院外交事务委员会成员卡斯特罗（Joaquin Castro）接受美国有线新闻网络（CNN）访问，指摘博索纳罗是一个“危险人物”，“美国不应包庇这样催化巴西本土恐怖主义的专制主义者，应予遣返巴西”。参议院外交关系委员会主席梅南德兹（Bob Menendez）和另一民主党众议员奥卡西奥-科特兹（Alexandria Ocasio-Cortez）等均附和。

美国现役、前任外交官员向路透社表示，他们几乎肯定博索纳罗凭美国只签发予在任总统的A-1签证入境。前美国驻巴拿马大使菲利（John Feeley）指美国拥有注销签证的主权，不需要法律依凭，一旦注销其签证，博索纳罗必受威胁。

博索纳罗在卸任前身涉4宗最高法院刑事调查，并在卸任后失去刑事豁免权。巴西要是签发了拘捕令而博索纳罗拒绝回国，巴西可请国际刑警发出红色通缉令，促使美国联邦探员逮捕他再寻求引渡受审。

有谴责暴行 无制止支持者吁政变

博索纳罗任内屡提攻击最高法院。在竞选期间，他声言若连任失败“只能是因为舞弊”，届时巴西将出现比美国2021年“国会山庄骚乱”还要糟的状况。他大选后没有直认落败，纵曾谴责那些意图为他推翻选举结果的暴行，例如袭击联邦警队总部、制造炸弹恐慌、堵塞公路，但没有制止支持者呼吁军事政变让他继续执政。而他尚未正式卸任，便在卢拉元旦就职礼前两天飞赴佛州奥兰多郊区，还在临别时含泪重申选举结果不公。分析指他这样无异于叫其支持者将他的言论付诸实践。

不过里约热内卢州立大学政治学者林奇（Christian Lynch）认为，周日的事件将对博索纳罗构成“不可逆转的损害”，各政府部门的反应将是迅速而无情的，“这将粉碎极右翼的合法性”。

