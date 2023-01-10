疑美论 赖清德叫板侯友宜

来源：中时电子报

作者：李正修

蓝绿两党最可能的2024总统候选人已开始暗地过招了，近日侯友宜和赖清德在对美政策上的表态令人关注。侯友宜日前表示，“我们绝对不是强国的棋子”，被绿营人士认为是“疑美论”，而8日赖清德则直指，不能让有心人散播“怀疑美国”的言论。两人似乎擦出火花的发言可视为未来总统竞选政见中的对美路线，后续值得观察。

副总统赖清德8日在台中“向党员报告”的党主席政见发表会中，提到未来要面对大陆军事威胁，所以“要持续提高保卫台湾的力量，不能让有心人散播怀疑美国的言论，甚至让之成为社会主流共识”，他还补充表示“这对台湾非常不利”。

稍早，声势正隆、亦可能被国民党提名参选总统的新北市长侯友宜先抛出“我们绝对不是强国的棋子”一席话，引发诸多解读，被认为这是他参选总统的起手式，有绿营人士则指侯是在“强国论”中包装“疑美论”。不过之后侯友宜并未对此论点多加延伸，只强调“台湾有责任在台海稳定、东亚的局势，能够做好最和平的方式来面对诡谲的国际情势”。

由两人发言观之，可发现其所属政治立场的差异性。赖清德代表民进党竞选总统时应该会接续蔡英文“抗中保台”的外交两岸基调，甚至可能藉炒作两岸仇恨来激化选战动员能量，牟取选票极大化。反之，侯友宜应该与国民党的两岸立场相差不远，力求在强化国防备战之际，积极恢复两岸沟通大门，借由政治对话取代军事对抗。

面对咄咄逼人的大陆及其军事威胁，美国是否会介入台海冲突向来是台湾人关注的焦点。民进党擅于宣传战，因此往往会以似是而非的论调扭曲对手言论。所谓的“国民党疑美论”就是绿营恶意扭曲的政治操作，更是其内心深处希望美国协防台湾的掩饰词。

事实上，国民党从不怀疑美国维护台海和平及印太区域安全的决心，也支持台美双方强化全方位合作。然而，国民党认知到，美国并未给台湾必然派兵的承诺，故解决台海问题还是需要两岸在政治共识基础上，透过沟通对话以化解歧见。这就是朱立伦反复强调的2D（对话与防卫）。

反观民进党，在无力打破两岸僵局的情况下，只能把安全一面倒地依赖美国，所以出现了“向大陆捍卫主权、对美国自我矮化”的双标现象。赖清德过去很少发表关于外交及两岸事务的谈话，因此未来可能只会延续蔡英文的“四个坚持”，但此作法却可能自曝其短，反而让自己“务实的台独工作者”定位被打脸。

此时正是美国寻求与大陆建立护栏的关键时刻，岂容台独在旁兴风作浪。赖清德欲藉蔡英文的两岸论述掩护闯关，恐将面临重重考验。

蔡政府高调宣传美国军舰穿越台湾海峡，却不敢向台湾人说出真相。根据彭博新闻报道，大陆虽加大对台压力，但美国在2022年大幅减少海军舰艇通过台海到九次，是四年来最低的次数。虽说次数不能代表美国不重视台海安全，却凸显拜登政府有意缓和美中军事对抗的重大外交意义。

选战三连败的民进党，面对2024大选极可能再度炒作“抗中保台”的民粹激情，以带动选战能量，因为现有的政绩已难说服多数选民。赖清德以“旧瓶装新酒”的鱼目混珠方式，试图软化绿营仇中的政治色彩，现在放出“疑美论”的质疑应该是他叫阵侯友宜的起手式，未来蓝绿阵营除了在和中、仇中上别苗头之外，亲美的程度可能是另一个角力的议题。

作者为国家政策研究基金会国安组副研究员