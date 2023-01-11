中国加大政策支持力度 民营企业资金困境得到缓解

来源：彭博社

对于一些资金最紧张的中国公司来说，最糟糕的时期可能已经过去。随着中国政府承诺支持民营部门并缓解楼市危机，越来越多的迹象表明，这些企业的融资渠道正在改善。

最近的事态发展显示，民营企业的融资环境明显改善：一家顶级开发商准备偿还美元债务，一家大型企业集团正努力获取信贷额度，一家中型开发商计划发行首笔得到国家担保的债券。

这是中国政策转向促增长的最新证据，而这需要健康的民营部门创造大量的就业岗位。从取消防疫管控措施到对西方国家采取更友好的姿态，经济实用主义的回归提升了投资者信心，推动了中国股市和汇率上涨。

“民营开发商发债变得更容易，表明政府对该行业加强了支持，以及当前形势下沉重的增长压力，”Natixis SA法国外贸银行高级经济学家Gary Ng表示。“中国的房地产开发商可能无法再现往日辉煌，但流动性状况将得到改善。”

在中国饱受违约困扰的离岸信用债市场上，一个喜人的发展是，据彭博新闻社周二援引知情人士的消息报道，碧桂园已就1月份到期的美元债本息筹措好资金。

根据彭博整理的数据，这家中国顶尖房企1月份面临数月来最大规模的还款考验，有近7亿美元的美元债券本息到期。

自去年10月底创出历史新低以来，碧桂园股价已上涨了两倍，在缓解房地产行业流动性危机的政策鼓点加快之际，引领中资地产股走高。该公司启动了激进的筹资活动，自去年7月以来进行了三笔配股交易，并发行了获得国有实体担保的人民币债券。

与此同时，据知情人士透露，中国大型民营集团复星国际的一家关键子公司接近获批由国有大行牵头的百亿级规模在岸银团贷款。

知情人士透露，上海复星高科技（集团）有限公司正在就规模约120亿元人民币（18亿美元）的银团贷款进行深度磋商，该笔贷款由中国工商银行牵头。知情人士不愿具名，因未获授权发表评论。