中国高额芯片投资或将按下暂停键 因疫情制约政府财力

来源：彭博社

中国将暂缓斥巨资打造本国芯片行业、欲在这个领域与美国一争高下的行动，因为全国冠病疫情的再度爆发，遏制了国内经济以及财政能力。

据知情人士透露，顶层官员正在讨论高额补贴的替代方案——这些补贴不但一直没有产生多少成果，而且还导致了腐败问题以及美国的制裁。他们说，一些官员仍力主实施至多1万亿元人民币（1450亿美元）的激励计划，但是其他决策者对未能达到预期效果的投资依赖型发展道路失去了兴趣。

上述因为事情敏感而不愿具名的人士称，官员们转而寻求用其他方法扶持本土芯片生产商，例如降低半导体材料成本。

这将标志着，对于这个被视为是挑战美国主导地位、保障中国军事能力之关键的行业，北京方面的态度发生了变化。这凸显出中国经济的动荡大大削弱了北京的财力，并重挫其芯片行业发展雄心。从环境保护到国防，其他一些关键领域的支出也可能被波及。

目前尚不清楚北京方面正在考虑其他哪些芯片行业政策，或者其最终是否将决定放弃投资依赖型道路——在过去几十年，大笔投资在推动中国制造业发展方面取得了一流的效果。中国政府仍可能决定调配其他领域的资源，给芯片行业“输血”。中国国务院新闻办和工信部的代表未立即回复寻求置评的传真。

但上述讨论与旧局面形成了鲜明的对比：中国之前在芯片行业投入了大量资源，包括在2014年成立了国家集成电路产业投资基金。

而这只基金正是政府最不满意的地方。国家集成电路产业投资基金在业内被称为“大基金”，筹集了约450亿美元的资金，支持了许多公司，其中包括中国芯片制造领头羊中芯国际和长江存储。

过去十年在这个行业的重金投入，并没有带来能让中国与美国平起平坐的那种突破，这令中国政府感到沮丧。事实上，中芯国际和长江存储——可以说是中国最顶尖的两家半导体公司，遭到了美国的制裁。

去年夏天，中国高层下令对业内大佬进行一系列反腐调查，将浪费和低效的投资归咎于腐败。知情人士说，大基金的地位可能不保。

而半导体已日益成为中美竞争的一个关键战场。习近平曾多次谈到解决“卡脖子”问题的紧迫性。

在美国采取行动孤立中国之际，习近平已要求政府高层在关键技术上实现自主。去年10月，他誓言“加快”实施国家重大科技项目，增强自主创新能力，称“要健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，优化配置创新资源”，实现关键科技突破。

知情人士称，因此，中国官员们最近讨论了是否向国内半导体公司提供额外的激励措施。他们说，由于北京方面过去几年已在防疫上花了很多钱，许多人认为再筹集一笔可观的资金难度很大。

他们还称，中国官员现在要求本土半导体材料供应商降价，为它们的国内客户提供支持。

税收收入疲软、土地出让收入减少以及防疫成本令政府财政吃紧，导致去年财政赤字创下纪录。