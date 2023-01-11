民进党三连败的经济因素

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

从地方公职九合一选举到台北市立法委员补选，执政党三连败，原因何在？从政治基本面到选举技术面，可以找到各种原因，都言之成理，但经济因素也不可忽略，宏观的总体经济环境常被视为执政绩效的重要指标，民众的切身感受则直接影响投票行为。台湾的“经济选民”虽然没有欧美国家那么众多而敏感，但在经济情势剧烈变动的当下，对一些选民的投票行为应有一定的影响。

蔡总统输得很不甘心，她自认为经济政绩不错，只是各项执政数字表现与人民实际感受有落差。她在脸书上说，政府强调整体施政成果，而人民的感受才是投票的决定性因素，执政成绩与人民实际感受的落差，确实是政府应该去检讨和检视的。她为此而召开国安会议，近期并一再强调台湾“经济转型、能源转型”顺畅，过去依赖中国大陆单一市场的情况已经翻转，又说经济已更有韧性；更亮丽的成绩是，平均居民所得突破3万美元，可望超越日韩。如果这些经济佳绩信而有征，人们对数据表现也感同身受，则民进党应该大获全胜，实际选举结果却恰恰相反，问题出在哪里？

经济数据繁多而复杂，不能只看有限的数据简而化之解读，如果只拿有利于执政当局展现绩效的数字，而刻意排除其他不光彩的数据，尤其是攸关民众切身感受的数据，则将谬以千里，甚至被认为不知民间疾苦。所以，经济数据必须全面关照，而且应该从民众的生活实际着眼，否则执政者可能自我感觉良好，拿来做大内宣，民众的评价却截然不同，有些选民甚至因之投下赌烂票。

多数民众近年来感受最大的冲击是冠病疫情干扰，许多行业与从业者备受其害，通货膨胀则大幅推升生活成本，许多民众感觉变穷了。执政当局着眼于台湾经济的整体表现亮丽，逆势出现正成长，主因是拜外销产业所赐，特别是科技、半导体产业表现突出，内需产业尤其是服务业则受创严重，而这些产业关乎众多民众的生计。

出口成长与内需市场萎缩同步发生，受益者财富增长与受害者荷包缩小并同出现，总体经济的亮丽数字与微观层面的灰暗同时现世；青年的相对剥夺感更严重，原来对民进党执政满怀信心，如今却是美梦幻灭，如何能再力挺？执政当局只看正面而不看背面，只颂赞光辉而漠视黑暗，所以无法接受选举结果，反被民众讥为冷酷无情。

执政当局大肆宣扬的美好佳绩往往不堪细察，比如平均居民所得超过3万美元，主要原因也是出口成长率高，其中关键因素是台币汇率升值，致使以美元计的平均国民所得大幅成长。多数民众实际上并未感受到所得增加，反而因为实质所得赶不上物价增幅而感到所得减少。然而，当局选择性宣扬一些傲人的数据，而不去全面探查数据的多端内涵及其背后缘由，更不去感知民众的真实际遇，结果不但远离真实的民意，甚至都被自己蒙蔽了。

更糟糕的是，执政当局宣扬的经济数据经常见树不见林，看到冰山一角而不见底下全貌，结果流于欺人且自欺。比如，民进党全面执政之后，台湾真的不再“依赖单一市场”了吗？实际上，十年来两岸的贸易金额增加一倍，马政府离任前一年的2015年，台湾出口对中国大陆市场的依赖度为39.4%，2021年增加到42.3%，显示台湾对大陆贸易依存度居高不下。而且，台商投资大陆保持增长的趋势，呈现大项目多、科技含量提升的变化；在在显示两岸经济融合发展更上一层楼。民进党政府却以不符实情的说法宣扬“抗中爱台”的必要与成绩。

经济数据可以唬人，也能骗人，寄望执政者客观检视、平衡传播，民众尤应擦亮眼睛，千万不可被误导与蒙蔽。