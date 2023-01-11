拜登陷文件门 共和党人倡搜住所

来源：明报

美国白宫周一（9日）说，总统拜登在上任前使用的一个办公室被发现有他担任副总统时期的“小量”机密文件。这批文件已移交国家档案和纪录管理局（下称档案局），司法部下令调查。共和党人群起抨击拜登和当局处理手法，指司法部应该一视同仁，像对待前总统特朗普一样搜查拜登的住所。不过，有法律专家指拜登这次情况和特朗普的表面上有相似之处，但实质有很大不同。

清空前办公室发现 即知会档案局

涉事办公室属于智库“宾夕法尼亚大学拜登外交和全球参与中心”（Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement），拜登2017年离任副总统至2020年开始竞选总统前不时使用。拜登的法律顾问绍贝尔（Richard Sauber）周一发表声明，指拜登的私人律师去年11月2日清空办公室时，在一个上锁储物室内发现这批文件，随即知会白宫法律顾问办公室，档案局在翌晨取走文件。

没提文件数量等级 强调主动交出

绍贝尔的声明没提到机密文件数量、内容或文件的机密等级，但《华盛顿邮报》指文件约有10份，哥伦比亚广播公司则称文件不涉及核子机密。绍贝尔强调，这些文件不是档案局事先要求或询问的资料，换言之是拜登团队主动交出，而白宫正与司法部和档案局合作。司法部长加兰（Merrick Garland）已下令由前总统特朗普委任的芝加哥联邦检察官小劳施（John R. Lausch Jr.）审视这批文件。

这次事件被外界与特朗普的“文件门”相提并论。特朗普2021年1月卸任后，把多份高度敏感机密文件搬到他位于佛罗里达州的住所海湖庄园。联邦调查局（FBI）探员去年8月持搜查令进入搜查，在扣押的数以千计文件中，发现有100多份文件标注为机密，其中据称包含中国、伊朗与核子机密的高度敏感情报。拜登曾抨击特朗普把这类文件放在他私人住所的做法“不负责任”。

民主党人淡化事件 称已合适处理

美联社报道，拜登这次被爆出可能不当处理机密或总统档案，可能成为令他头痛的政治问题。特朗普在消息公开后于其社交平台发问：“FBI何时会搜查拜登的众多房子，甚至是白宫？”共和党籍众院监督暨改革委员会主席科默亦质疑司法部双重标准，并表示将会就这次事件展开调查。委员会内民主党人则淡化事件，指拜登的律师看来已采取了即时和合适的行动处理文件。

《华盛顿邮报》引述法律专家指出，这种情况并非不常见，但一般会以行政手段处理而非刑事调查，因为要起诉某人不当处理机密文件，要先证明该人是刻意违规。