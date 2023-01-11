美式兵推 不谙中国战争哲学

来源：中时电子报

作者：兰宁利

美国华府的智库“战略暨国际研究中心”（CSIS）公布“下一场战争的第一场作战：中国入侵台湾兵棋推演”结果，这场兵推主要模拟24次中国大陆于2026年攻击台湾的各种想定，结果显示，若美军大举介入援台，最终解放军不太可能获胜，但美、日及台湾也是惨胜，而台湾只会剩下一个没有电力与基本民生运转的岛屿。

个人是台军最高层级兵棋中心的创始人，长期浸淫于模式、模拟与兵棋中，对此多所涉猎。台湾人习惯性都是先关切战果，如击沉几艘航母、击落多少战机等，事实上因为数据皆非实战值，真正懂的人是不必关心这些的。老实说，兵推中扮演红军的人是否完全深谙解放军战略战术、兵力运用与军事辩证、中国的战争哲学等才是问题。我研究解放军战略战术多年，始终无法归纳出条理的规则，变化太大，所以不必太重视CSIS这次兵推的那些伤亡及战损数字，真正要看的是决策的形成与过程因应间获得的结果与教训。

虽然台湾在这个兵推的多数想定下都存活，但美、日、台都损失惨重。即使中国大陆的进攻没有成功，对台湾而言结局是被摧毁，这些想定为台湾描绘了一个黯淡的未来。虽然台湾的军队未残破，但它已经严重降级，仅能在没有电力和基础建设的岛上守卫已受损的经济。

在美国智库的报告中特别提到台湾没有所谓的“乌克兰模式”。这是很令长期受民进党宣传影响的台湾人心碎的。因为，一旦台海开战，任何部队及物资都不可能进入台湾，这与乌克兰在开战后拥有源源不断的外供物资是非常不同的，因此台湾必须在战争开始前就储存必要的物资。其实CSIS完全忘记了台湾堪比生命线的海运航线，弹可先储，油、气、粮怎么办？

CSIS报告也称，美军为了防止中国大陆最终控制台湾，在其24次兵推中呈现了四个不变的定则：一、台湾的地面部队必须能够在滩头阵地遏制中国大陆；二、美国必须能够使用其在日本的基地进行作战行动；三、美国必须拥有远程攻船导弹，以便从远处“集中”打击解放军海军；四、美国需要在开战前全面武装台湾，并且本身的军队立即介入任何冲突。

在美国的大战略里，已将中国列为逐渐形成对美国的威胁，必去之而后快，台湾是美国激起大陆动武的一张好牌。在过去6年多里，民进党政府已是完全听命美国的提线木偶，未来的台海冲突将会是美国依其国家利益需要利用台湾“升高挑衅”，成为点燃台海冲突引信的点火者，让中国大陆不得不动武。

这24次兵棋推演，回答两个基本问题：攻台会成功吗？代价是什么？CSIS报告称，这两个问题的可能答案是否定的，而且是巨大的。但是“即使客观分析表明攻击者可能不会成功，战争也会发生。”

作者为台湾海军退役中将