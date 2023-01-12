赖清德不疑美 台湾人该疑他面对强权的胆识

来源：联合新闻网

作者：杨颖超

在中美越来越可能出现修昔底德陷阱的当下，台湾的领导人，如果没有维持现状的高超平衡感，至少也该具备基于自身利益，识别何时该向霸权说不的胆识。即将接任民进党主席，并成为未来该党总统候选人的赖清德有吗？

他最近举办向党员报告政见发表会，勇于面对党内黑金问题、隐然挑战现行权威的言论，让人对其领导气魄有些许期待，然而，前日他说出违反国际政治常识的不能怀疑美国言论，却让人怀疑是在对更大权威的逢迎拍马，如此一来，未来台湾面对压力时，他有没有领导台湾人对抗的胆识？

赖说法是这样的：不要让有心人故意发起怀疑美国的言论，变成社会共识，这对台湾非常不利。过去台湾民主固然是民进党内同志费很多苦心完成目标，但千万不能忘记有美国在背后帮忙，压制专制独裁的国民党，所以台湾民意才有办法一步一步迈向民主成功的道路。

短短几句话，却充满了悖离事实、看轻台湾主体性与不合理。首先，把台湾走向民主化过程的功劳，统归给民进党，这仅彰显了“历史是胜利者书写”意涵。因为连美国人都曾吹捧的民主先生李登辉，在赖架构的民进党内框架下，没有位置；更不用提之前传闻某些党外前辈是调查局卧底，引起蒋经国是否对民进党成立也有贡献的争议了。唯一合理化赖发言的说法，应该是把台湾民主词汇，替换成夺权才行。

其次，即便按照独派史观，美国在背后帮忙压制国民党，也帮忙国民党统治台湾。独派常引1947年担任美国驻台副领事葛超智写的《被出卖的台湾》，赖应该好好研究，台湾是被谁出卖？而在蔡政府多次平反的白色恐怖时期，美国政府又扮演什么角色？就是因为美国在台历史上具有的多重性，才让许多人怀疑现在的美国。但为何赖说不该怀疑？

第三、就算不提南越沦亡的过往，在2021年美国撤军阿富汗、与现在烽火连天的乌克兰案例里，美国当初说法与后来行动，处处从其利益考量，而那些国家，后来处境如何众所皆知，赖何以还要台湾人闭着眼睛信任美国？

最糟糕的部分，是看轻了台湾人的主体性。台湾民意对于内部政治走向，过去一直有自己想法，不是在美国干预下迈向民主成功的道路。当时台湾有自己的政治发展议程，多数人热切行使投票权、支持政府决策，学界也很认真分析当时民调反映的人民意志。在关键的政党轮替与民主巩固阶段，第一次轮替是蓝营分裂，并非绿营受到多数台湾人支持的结果，后来再赢，两颗子弹居功厥伟。赖的说法反而无意间引出了争议：美国曾介入台湾内政。好奇美国能否认同赖的说法。

按理说，有国际政治基本常识的人，都知道各国行事是为自己利益考量，不同国家或有共同利益，也不可能完全相同的。否则英国与以色列，有多少政客会说信任美国呢？即便扁朝总统府秘书长邱义仁说过：“不抱美国大腿，要抱谁的呢？”外界还是认知是他道尽台湾没选择下的无奈。

赖此次要台湾人积极地相信美国的发言，这么缺乏国际政治常识，让人怀疑赖的国际观程度，如果不是这个问题，另种可能，就是他要向美国表态效忠。贡献的礼物，就是未来领导台湾人为美国利益消耗大陆的忠心。他背后对权力屈膝的逻辑，让人怀疑，万一美国需要，逼台湾挑衅强敌，赖有可能向霸权说不吗？而到时大军压境，美国又如同对乌克兰一般，只提供武器让我们消耗对手，这样的人物领导台湾，是否又会向新强权屈膝？值得台湾人警惕。

作者是铭传大学副教授