日韩入境限制带歧视 中方提反制合理合度

来源：明报

明报社评

中国与日韩起纷争，国家移民管理局即日起暂停签发韩日公民来华口岸签证，过境免签政策亦叫停。中国大陆对外开关后，多国收紧大陆旅客入境防疫限制，例如要求出示阴性证明，未见中方有何强烈反应，唯独日韩遭到反制，观乎外交部说法，问题在于两国部分措施超出合理范围，带有歧视性。机场入境人数受制于航班数目，每日从中国大陆入境日韩的人数相当有限，不会大幅加重两地疫情及医疗负荷，况且大陆流行的病毒株早见于世界各地，未有出现更厉害的新变种，中方采取反制措施，要求两国撤回不合理的人员往来限制，可以理解，反而韩国将香港拖落水，对本港航班及港人转机设限，做法无理，特区政府必须据理力争，要求韩方早日撤回。

收紧入境要求

不应歧视不公

上月初以来，大陆先后取消“动态清零”政策下的严厉封控措施，以及入境人士检疫隔离规定，疫情迅速传播。尽管不少国际卫生专家认为，冠病病毒再现更致命新变种的概率已然不高，惟美国国务院上月中率先带头炒作此风险，发起舆论攻势，声称“中国疫情失控可能产生新病毒变种连累全球”，质疑中方疫情资讯不透明。元旦前后，以美国盟友为主的一批国家，陆续收紧中国大陆公民入境检疫规定，当中包括日韩，至于非西方阵营国家，大多未有跟随，南非卫生部长本周表明，中国和世界的主流病毒株仍是Omicron，没必要针对中国设限，泰国副首相甚至高调欢迎中国游客来访。

大陆解封后采取过于狭窄的染疫死亡定义，令官方死亡数字缺乏参考价值，惹人非议；至于缺乏疫情传播数据，平情而论，很多国家将冠病疫情当成风土病后，都不再严格统计；大陆幅员广大，放弃大规模核酸检测后，也很难提供一个精确染疫数字。去年底世卫投诉中方疫情资讯不足，双方专家展开连串交流。中方专家强调有持续监测病毒，目前大陆出现的病毒株，早见于世界各地，当中包括近期在欧美迅速传播的XBB.1.5，回应了世卫对病毒有否再变种这一最大关切。世卫专家范科霍夫本周谈及病毒株变异问题，除了呼吁中国提供更多详情，同时亦特别提到，很多“对中国持批判态度的高收入国家”，同样有需要跟世卫分享病毒株基因排序资料。单单针对中国，并不公道。

世界迈向后疫情时代，香港也不再要求入境者做核酸检测，与大陆首阶段通关，加入核酸阴性证明要求，最大原因是两地陆路过关者每天数以万计，倘若太多南下人士有病，有可能加重香港医疗负荷；对于跟中国大陆并无陆路相连，只会在机场接待中国入境人士的国家，48或72小时核酸阴性证明，其实不大必要，皆因班次已经限制了入境人数，一天约千名中国旅客入境，就算有百多人感染，亦不至于加重当地疫情或医疗负荷。欧洲疾控中心去年底已表示，对中国旅客一律强制核酸检测并不合理。目前美加法澳等国要求中国旅客持有阴性证明，勉强可算是“买保险”措施，相比之下，韩日近期部分限制措施，确已超出合理合度范围，带有歧视意味。

韩国针对中国旅客的措施，过去两周一再升级，除了登机阴性证明，还有一律落地核酸检测、中国航班只准着陆仁川机场等，当中又以元旦后暂停发放赴韩短期签证至本月底，最令人侧目。韩方指中国抵境旅客阳性率高，坚持措施“有科学根据”，现实是相关阳性率在一周内已由两成多跌至4%，更何况韩国早已不行封控政策，针对中国实施限降令及停发短期签证，属于严重歧视措施、阻碍两地交往。日本方面，除了阴性证明，跟韩国一样，同样针对中国大陆旅客，要求落地检测，以及设下航班降落限制（只限4个机场）。

放眼其他对华收紧入境措施的主要国家，多以阴性证明要求为主，亦有国家如英国等选择随机抽验，目的是从阳性个案中，掌握变异株基因定序，无关限制人员往来；印度有要求落地检测、阳性隔离，但有关安排并非单独针对中国旅客，星泰日韩旅客亦同。日韩入境限制不合理，要中国旅客挂识别牌的做法令人反感，中方停发签证反制，实不难理解。

韩国拖香港落水

特区须据理力争

中美激烈角力下，近年中日关系欠佳；中韩方面，虽然官方关系尚算可以，但韩国民间厌华情绪这十年八载确实明显升温，民选政客见风驶舵，分寸拿捏不好，可能影响双边关系。中日韩旅游业皆待复苏，相信三地业界都希望这次风波早日平息。韩国总理昨天强调，不会将中方停办韩国公民短期签证视为“报复”，是否有意为纷争降温，有待观察，惟韩方本周二在中方停办签证消息传出后，马上公布限降令扩至港澳航班，又禁止港澳旅客在仁川机场转机，将香港拖落水，明显是不友善之举。港人爱赴日韩旅游，两国因此进账不少，早前日本将限降令扩至香港航班，特区政府即时交涉，最终日方逐步撤回相关措施。面对韩方这次不合理做法，特区政府必须据理力争，促请韩方尽快撤去这项损人不利己的决定。