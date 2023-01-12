马克龙再推退休改革的政治豪赌

来源：明报

法国政府周二（10日）公布改革退休制度，包括建议法定退休年龄到2030年逐步从目前62岁提高至64岁，2027年起雇员要工作43年才可领取全额退休金。改革草案将于未来数周提交到国会，通过后才可实行。法国八大工会随即宣布下周四（19日）发起全国罢工抗议。退休年龄在法国被视为是碰不得的政治难题，马克龙连续在两个总统任期内提出改革，可谓一场“政治豪赌”，在他之前数任总统都因工会强烈反弹而未竟全功。

这次政府提议有些微让步，其中法定退休年龄将从目前62岁，逐步到2030年增至64岁，而非马克龙去年竞选连任时提出的65岁。惟另一方面由2027年起，民众要领取全额退休金，将要工作43年，较目前约41年为高。为争取支持，改革建议亦提出增加最低退休金金额，从每月900欧元增至1200欧元。财长勒梅尔（Bruno Le Maire）周二在记者会上表示，有关改革将在2030年前令政府每年收益177亿欧元。

总理称赤字难免 倡面对现实

法国总理博尔内（Elisabeth Borne）在记者会上，表示注意到改革退休金制度将引起国民的质疑和忧虑：“今天我们提出一个平衡退休金制度的计划，一个公平的计划。”她又指出，对退休制度预期出现赤字而不采取行动，是不负责任做法，会无可避免导致大幅加税、退休金减少，并对退休金制度构成威胁。博尔内呼吁工会及反对党面对现实，称这个由在职工人支付款项的退休金制度，会随着未来数十年人口老化而受到赤字困扰。

法国八大工会随即发表联合声明，宣布在下周四发起抗议，“开启一场强大的长期退休金运动”。法新社称这是12年来、即上一次改革退休金制度后，所有工会团结采取行动。立场温和的法国民主工会联盟（CFDT），其秘书长贝尔热（Laurent Berger）称这次是30年以来其中一个最残酷的改革：“没任何理由作如此残酷的改革。”

民调指70%民众反改革

马克龙两度竞选总统均以改革退休金制度为主要议题之一，他在2019年首度提出改革计划，后来遭到全国罢工反对，并在冠病疫情期间搁置，到去年连任后于今年再提出。在马克龙之前，希拉克及萨尔科齐两名前总统任内亦提出过改革退休制度，但不是失败就是被迫大幅让步。

法国民众普遍反对这次改革，《金融时报》昨天（11日）引述有民调指70%民众反对改革；路透社周二报道，民调机构Odoxa的调查显示五分之四法国民众反对提高退休年龄。

数百万人大示威恐再现

马克龙的中间联盟在去年6月国会选失去大多数地位，要在国会通过草案就需保守派共和党（LR）支持，在退休年龄及最低退休金作出让步后，有关难度已减低，但仍有很大变数，加上如今全国工会团结反对，随时出现前朝的数百万人大示威或“黄背心”规模的反政府运动，令政府被迫撤回草案。理论上马克龙可动用“宪法49条第3款”赋予总统不经国会投票而通过法律的权力，强推改革，然而国会可发起对政府的不信任投票反制，倘通过便要解散国会再重新选举。