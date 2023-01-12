美国兵推中没看到的三个字

来源：台湾《中国时报》

中国时报社论

美国华府智库战略与国际研究中心（CSIS）发布兵推，设定在2026年，如果解放军攻台，将全数遭歼灭，损失138艘舰艇、155架军机、战死人数达1万人，并有数万人遭俘虏，中国海军和两栖部队几近全灭。当然也有美军损失惨重的报告，更有台湾陆海空军死伤数万人的预估。但最让人感到恐怖的是，没有看到3个字，对所有人都是重要的3个字：台湾人。

战场在台湾人的土地

是的，在军事战略家眼中，只有武器，无论是导弹、战机、舰艇、航母、坦克，一切都只是战争机器。连军人也一样，被视同作战机器人，无论是陆海空军种。他们已经不是父母的儿子，不是人子的父母，而是一个个拿着枪的机器。于是你会看到那样的数字：台湾陆军估计死亡3万人，海军全灭，空军全灭，但死亡数不计。

然后，你还要看到台湾电力、水力设备全毁，沿海的攻防战争，以西部最为激烈，解放军转而从东部上岸攻打台北，沿海战况惨烈…。这中间，唯独没有3个字：台湾人。是的，就是寻常的人民，完全没有人在意。

要知道，这些战场都是在台湾人的土地上，在我们现在生活着的家园发生，是我们去买菜、逛街的街道，是我们成长读书的小镇。那些美国打算10分钟埋1万3400颗地雷的海边，还有许多文化人，在那里开书店、咖啡馆，夜间演唱台湾民谣。

这都是我们的家园。然而，在美国战略家的眼中，这些只是坦克要通过的土地，是导弹要落下的战地，是军队要攻防的阵地。台湾人民的生存，一个字也没有在美国军方战略家的眼中出现。

从一个台湾人的眼里看出去，战争会是这样的：原本渔民生存的海滨，会布满地雷，以后渔民如果不小心，会被美国地雷炸死。青少年带女生去海边谈恋爱，请小心防风林中有地雷。台湾海岸变成比戒严时代还恐怖的地狱。

原本我们生活的小小家园，会变成废墟。多少青年现在正在缴贷款的房子，战争一起，全部归零，缴了30年房贷的房子，变得一文不值。谁会来买随时要变废墟的房子？逃难都来不及了，你手上的股票也全部归零。那些你平时停车的地下室，会变成躲避导弹的大型防空洞。而学校与医院有可能是避难所，但导弹会分别吗？

难道没有和平的机会

生活机能也会丧失，没有电力，没有网络，没有供水供瓦斯。更麻烦的是台湾的粮食自给率只有30%，沿海被包围，就算美国来救，也不可能空投食物，缺粮断电，人民要如何生存？就算你想跑出国避难，台湾可不是乌克兰，可以越过边境逃难；台湾是一个小岛，你能往哪里跑？

这就是美国智库兵推里，未曾说出的真实。是的，对台湾人来说，最重要的不是谁打了胜仗，而是能不能生存？如果不能生存，最后就算是美国打赢了，家园变成废墟，老百姓死伤几十万，请问，这种战争有什么意义？

更直白地说，在美国兵推之前，台湾人最该问的是：到底为谁而战？为何而战？难道没有和平的机会？难道台湾只能当美国棋子，用2300万人的生命，毁灭台湾人的家园，去成就美国的帝国霸业，这是一个正常的政府会做的事吗？为什么台湾要听美国指挥，在美丽的海滨布满地雷，这样才叫“美丽岛”吗？

看美国兵推，最让人寒心，最难以忍受的，就是中间未曾看到3个字：台湾人。台湾人的生命与家园，完全被漠视。那不被看见的“人”啊，是我们的亲人，我们的孩子，我们的家园！

请张开眼睛，好好看清楚！好好珍惜自己的亲人，珍惜自己的家园！在战争来临之前，台湾人民还有机会拒绝战争，拒绝美国把我们的家园变废墟，拒绝美国把我们的孩子变成战场的死尸。人民要尽一切努力，寻求和平，不管是向政府施压，或者在选票上，选择和平，教训那些带来战争的政客，乃至于尽一切民间力量，推动和平运动。这是我们能为孩子做的事。这也正是美国兵推给台湾最重要的启示。