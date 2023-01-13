俄罗斯再次阵前换将 是军事决定还是政治决定？

来源：香港01

作者：叶德豪

去年10月才刚升任俄罗斯对乌“特别军事行动”总指挥的苏罗维金（Sergey Surovikin）在任刚过三个月就被换走，由更高级的俄国武装部队总参谋长格拉西莫夫（Valery Gerasimov）接手。有分析师指出，俄国国内不少熟悉莫斯科事态的人对普京（Vladimir Putin）的这个决定都感到惊讶，显示出这次人事调换可能是因时势而作的突然决定。

以格拉西莫夫取代苏罗维金的决定之所以让外界震惊，其中有两大原因。第一是政治原因，第二是军事原因。

受够了“华格纳”？

苏罗维金10月初之所以被换为对乌战争的总指挥，各界的解读都认为这是普京有意收编国防部以外对乌行动两大势力的行动。

当时“哈尔科夫永属俄罗斯”之宣传语句还言犹在耳，俄罗斯就经历了哈尔科夫（Kharkiv）数千平方公里土地之失，其针对顿涅茨克（Donetsk）乌控区的北方战线全面瓦解，连原本全境已在囊中的卢甘斯克（Lagansk）也变成了乌军反攻的对象。

无论是乌克兰俄控区的地方领导，还是自领军队在乌作战的车臣领导人卡德罗夫（Ramzan Kadyrov），以至坐拥数万精兵的“华格纳”雇佣兵团（Wagner Group）领袖普里戈津（Yevgeny Prigozhin），都公开向国防部长绍伊古（Sergey Shoigu）和格拉西莫夫等人开火。当中言辞激烈，有时更包括请他们“自尽请罪”之言。

而苏罗维金则是卡德罗夫和普里戈津都支持的人物。普京将苏罗维金任命为对乌总指挥，因此就被认为是团结国内所有安全力量的决定。其后，在顿涅茨克集中攻打目前唯一俄国主攻点巴赫穆特（Bakhmut）的华格纳军团，也明显得到苏罗维金的支援和配合。苏罗维金也被视为最终说服普京退出不可守的赫尔松市（Kherson）的人物。

过去几个月来，绍伊古与格拉西莫夫或被免职的消息更是时有所闻。一些评论人认为，他们之所以能保住位置，全出于普京的战时维稳考虑。

然而，让普里戈津在乌克兰战场上扮演更出位角色短短三个月后，普京却又再改变决定，重新扶起国防部支持的人物去主理乌克兰战事。这是否代表普京已经受够了像车臣武装和华格纳军团之类的体制外军力？若然如此，为何普京会在短短三个月作出两次180度转向？

另一方面，从军事角度来看，苏罗维金和普里戈津等人的表现并不突出。

新的军事部署？

曾在叙利亚以空袭战术让阿萨德（Bashar al-Assad）政权最终获得决定性优势的苏罗维金，一上任就开展了针对乌克兰各地能源基建的导弹和无人机袭击，使乌克兰大片地区要在间歇停水停电停暖气的情况下度过寒冬。此战术转向，一度让欧美国家担心乌克兰抗俄民情难以支持下去，但三个月后的今天，物质条件的贫乏依然未能消磨乌克兰人的意志，而同一时间，俄军的袭击频率却似有逐渐减少之势，或许说明了外界几个月来对其精准武器不足的评估与现实情况相距不远。

而俄国自去年夏天以来已试图攻克的巴赫穆特，在普里戈津的猛攻之下，俄方和乌方都死伤惨重，但双方无谓的死亡却未有换来明确的战果。 1月10日，普里戈津宣布已夺得与巴赫穆特相距不足10公里的小镇索列达尔（Soledar），但其后俄乌两国官方都未有确认此消息。

的而且确，在苏罗维金、普里戈津等人主理战事之后，俄方再没有大规模失去已夺得的土地，但这种僵持战局与普京“四地入俄”的战争目标下限相距甚远，而且人们也难知这是秋冬之间泥泞偏野的天气所致，还是苏、普等人有效领导的成果。

在军队治理的层面上，乌克兰在元旦日对顿涅茨克州马克耶夫卡（Makiivka）一个临时军营的导弹攻击，造成至少89人死亡，原因竟是军人在营内使用手机，被乌方成功定位所致——这也显示出苏罗维金的领导尚未能改变俄乌开战之初已存在的治军问题。

根据俄国国防部的说法，以总参谋长格拉西莫夫主掌乌克兰战事，是要提升领导层级、改善俄军管理的质素和有效性。换走苏罗维金，可能真的跟后者的战场表现有关。近月以来，外界盛传俄罗斯可能会在新一年发动另一波大规模攻势，有可能从卢甘斯克作推出，也有可能从白罗斯南下再取基辅。格拉西莫夫的任命也有可能是要主理这新一波的进攻。

若然如此，值得人们质疑的是，格拉西莫夫在俄乌战争开打之时已参与其中，作为武装部队总参谋长，对于此刻战事不顺更是责无旁贷。如果他对如何打破乌克兰战场僵局（甚至可以说是扭转对俄的相对劣势）有什么高见，早就在战场上反映出来了。相较于上任前领导在乌表现最佳南方部队的苏罗维金，格拉西莫夫的任命看似更难对战争现况带来正面的改变。

正所谓“阵前换将乃兵家大忌”，无论格拉西莫夫主管乌克兰战事的决定是出于政治因素、战事原因，还是两者俱备，我们也可由此推断，敢于再犯此兵家大忌的普京确实对于在乌俄军的表现甚为忧心。