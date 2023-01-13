日本扩大结盟 印太祸福难料

来源：中时新闻网

作者：何思慎

日本为今年七大工业国集团（G7）轮值国，5月将举行“G7广岛峰会”，此为“岸田外交”最重要的舞台，岸田文雄首相以出访G7成员中的法、意、英、加、美为起手式，而此将成为加强防卫力、新资本主义及为实现去碳化社会的“绿色转型”（GX）等岸田施政重点的外交布局。

此外，G7峰会将对俄乌冲突及中国所带来的挑战凝聚G7的共同主张，确立坚守基于法治之国际秩序的基本立场。此行重头戏无疑是13日将登场的美日峰会，但在英国与苏纳克首相签署日英防卫合作的《相互准入协定》（RAA）亦为看点。

岸田在上台之初的去年1月即与时任澳洲总理莫里森签订日澳RAA，消弭在彼此领土举行联合军事演训的障碍，此也是1960年“美日同盟”启动后，日本首度同意美国之外的他国军队进驻日本的协定。继澳洲后，日本与英国缔结RAA，将防卫合作扩及北约（NATO）成员，同时完成与“澳英美三方安全联盟”（AUKUS）的结盟拼图，日本形式上虽未加入AUKUS，但实质与之建立紧密的安保合作。

日本政府相关人士将日英RAA称为自1902年的“日英同盟”以来，两国最重要的防务协定并不为过，此为百年来日本安保的划时代大事。岸田正致力于建构美日同盟之外的多元化安全关系，以因应中国及朝鲜带给日本安全上的挑战。日本将与英国及意大利共同推动“全球空战计划”（Global Combat Air Program）研发第六代匿踪战机，此为日本首度与美国以外的国家进行防卫装备合作。

日本媒体认为，日英RAA旨在应对中国崛起。北京对此了然于胸，中国外交部发言人汪文斌在11日记者会上表示，有关国家开展防务合作应当有利于增进各国间的相互理解、信任与合作，不应制造假想敌，更不应将集团对抗的旧思维引入到亚太地区。

《读卖新闻》去年11月民调显示，81%日本受访者认为中国对日本构成军事威胁，更有68%的人支持日本增强防卫力，但吊诡的是，信任美国的日本受访者则仅44%，多数日本国民对美日同盟是否足以提供日本安全保证，抱持疑虑。

岸田外访的压轴是“拜岸会”，重视盟国及国际协调路线的美国总统拜登虽将以中国的挑战为念，与日本强化战略安全合作，确保自由开放的印太区域。美日外交与国防部长“2+2”会谈决议大幅增加在日本的反舰导弹部署，以有效吓阻中国，但日本仍将扩大结盟，以防“特朗普主义”班师回朝，损及日本安全利益。

岸田在元旦发表“新年感言”，虽未重提去岁的“修宪”，但在“安保三文件”修订，重新定义“专守防卫”后，宪法中的和平主义或将与日本安全战略渐行渐远。近代的东亚历史虽未必重演，惟日本的安保政策转向，势将牵动中日关系良窳，对印太地区的未来而言，祸福难料。