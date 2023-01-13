或与台湾断交？洪都拉斯公众掀舆论战

来源：德国之声

作者：李宥臻

过去一周，台湾登上了其邦交国洪都拉斯的推特热搜前三名；洪都拉斯的主流媒体，也涌现有关与台湾断交、改与中国大陆建交的讨论，原因是1月1日在巴西新总统的就职典礼上，洪都拉斯外长雷纳（Enrique Reina）与中国大陆外交部副部长谢锋举行了双边会议。

雷纳会后向当地媒体表示，对洪都拉斯来说，与中国企业发展贸易及投资关系至关重要，并提及自2011年起开始的帕图卡（Patuca）水坝工程，盼中国能持续参与投资建设。

消息一出，洪都拉斯国内舆论随即沸腾。 “他们现在也满多人支持与中国（大陆）建交的，因为这个水坝工程需要大量资金。”台湾数码外交协会理事长郭家佑说。数码外交协会是一个透过社群操作对国际行销台湾的组织，对海外舆论风向了解甚深。

不过，为台湾媒体撰文的洪都拉斯籍专栏作家黄贺南（Fernando Ramos）观察，现在的舆论焦点，已经从水坝投资案转向“整个（与台湾的）外交关系。”他说：“目前可分成两派意见，希望转向与中国大陆建交的人大多是商人，而主流媒体则高度展现出对台湾的支持。”

黄贺南补充：“商界人士主要就是专注在经济利益。他们认为中国是世界最大的经济体之一，与中国建交能打开广大的市场。”

而当地主流媒体则发布了多则反对与台湾断交的报道，其中一家《论坛报》的文章标题写道：“洪台关系是国家发展长久以来的基石”。郭家佑在其Facebook上发文表示：“2022一整年，我们在洪都拉斯刊登了90篇关于台湾的正向报道新闻，而这90篇新闻，正在成为现在洪都拉斯外交舆论战的素材。”

在主流媒体的对台支持下，多数洪都拉斯民众也表态应维持与台湾的外交关系。黄贺南观察， “他们并不认为中国大陆是敌人，而是他们的认知是‘台湾就是我们的朋友’。”他表示，其大部分的亲戚及政界友人皆指出，台湾长期以来都在洪都拉斯有难时伸出援手，并提供奖学金制度使民间受益。

不过，部份中国大陆媒体以“洪都拉斯或将择日与台湾断交”为题报道此事。同属拉丁美洲国家的哥斯大黎加日前也对洪都拉斯喊话，要求洪国跟随其他中南美洲国家的道路，停止与台湾建交。对此，郭家佑说：“这已经不只是洪都拉斯内部的讨论而已，巴西、哥斯大黎加都有加入讨论。”

洪国政府保持缄默

台湾与洪都拉斯自1941年建交，至今已达将近82年。期间，尼加拉瓜、萨尔瓦多等拉丁美洲国家陆续与台湾断交、转而与中国大陆建交，目前洪都拉斯是台湾在该地区硕果仅存的八个邦交国之一。

淡江大学拉丁美洲及加勒比海研究中心主任宫国威表示：“洪都拉斯一直都是台湾外交部较关注的国家，因为（与台湾关系）比较松动、摇摆不定。”他说：“洪都拉斯想跟台湾断交的声音一直很大，因为它是中间偏左的政府，在意识型态上跟中国（大陆）会比较接近一点，但它跟美国关系也没有不好，只是相对疏离。”

目前，洪都拉斯面临严重的经济危机及债务问题，急需中国的资金挹注。 “在洁净能源这方面，中国是全世界最大的太阳能等设备出口国，他们也在很多拉丁美洲国家投资新能源的开发。”宫国威补充道。

不过，针对此次洪都拉斯与中国大陆的外交会谈，洪国总统府在发布完官方消息之后便未再表态。黄贺南表示，即使公众舆论持续发烧，“政府自此一直保持沉默”，“我认为他们正在观察人民的反应、舆论的走向，再决定该如何正式发言。”

巴拉圭也岌岌可危？

另一个台湾在拉丁美洲的邦交国——巴拉圭，近日也成为讨论焦点。 1月9日，台湾总统蔡英文接见了到访的巴拉圭众议院议长洛佩兹（Carlos Maria Lopez Lopez），让巴拉圭与台湾关系再次跃上台面，成为该国今年4月总统大选的热门话题。

巴拉圭反对党总统候选人艾里格雷（ Efrain Alegre）曾在接受路透社采访时受表明，一旦他当选，将终止同台北的外交关系，并同中华人民共和国建交。他表示，这将能够推动巴拉圭两大生产品——大豆和牛肉的出口业务。

智利国家政治暨战略研究院教授向骏表示，针对巴拉圭与台湾断交的可能性，有两个发展重点值得关注。一是中国大陆的外交策略，近期前任中国大陆外长王毅，接棒杨洁篪担任中共中央外事办公室主任位置。

二是由阿根廷、巴西、乌拉圭和巴拉圭共同组成的南方共同市场。 “目前乌拉圭希望可以进入中国市场，若另外两个成员国加入一起施压，巴拉圭应该是会挡不住。”向骏分析，去年10月，巴拉圭要求台湾对其投资10亿美元（13亿新元），也是来自于未与中国大陆建交的压力。

不过淡江大学拉美研究中心主任宫国威看法相对乐观。他认为以巴拉圭的政局来说，“应该还是执政党红党继续执政的可能性较大，所以不太预期断交可能性会发生。”

但宫国威也强调，“不管是谁当选，巴拉圭的牧畜夜跟农业仍希望能打开中国（大陆）市场，而中国（大陆）是以开放市场来作为建交的交换条件之一，所以台湾势必要持续关注这个问题。”

台美关系成关键

中国拉拢拉丁美洲国家的方式，长期以来都是以投入资金作为主，投资当地的农业、能源、基础建设与港口等项目。

宫国威指出，台湾在外交上能够提供的援助与中国大陆不同，台湾比较重视“下层结构”、著重社会面，例如协助穷人、创造就业等，而中国多强调“上层结构”，投资基础建设、农业、再生能源等。两者各有优势，但部分开发中国家政府更偏好大型的投资案。

面对中国大陆庞大资金的吸引力，台湾在全球为数不多的邦交国陆续开始摇摆不定。自2016年台湾民进党执政以来，北京逐步升高对台外交打压，截至目前为主，已有八个国家宣布与台湾断交。

随著邦交国数量的减少，向骏表示：“这会让我们对美国更依赖，因为我们需要美国来制衡他们。”

郭家佑也表示，在洪都拉斯的舆论战中，许多焦点仍放在与美国的关系，因为“台湾跟美国是同一边”，若台美关系近期有所提升，这将是台湾可向邦交国强调及宣传的重点。