从兵推“惨胜成废墟”，看赖清德疑美论

来源：台湾《联合报》社论

美国华府智库“战略与国际研究中心”（CSIS）近日公布2026年台海冲突兵棋推演结果，在美、日等国介入下，中国大陆的侵犯行动将彻底失败；美军虽然“惨胜”，但台湾则沦为废墟，所有基础设施全毁。美方这项兵推，一则在警告大陆勿轻举妄动，二则在推促对台军售及影响台湾国防战略部署。当台湾民众看到“数万人死亡”及“台湾变成废墟”的结局，会对这个“惨胜”感到自豪吗？

值得注意的是，这项兵推的“惨胜”是基于两项前提：其一，是美军会在战争爆发后数小时便出兵驰援；其二，是日本以盟邦身分积极提供支持。如果缺了其中任何一项条件，即连“惨胜”都不可得。事实上，美国过去18次台海兵推，结果美方皆输。这次，何以竟能变成“惨胜”，是隐瞒了若干真相，或是因为假定台湾人民将像乌克兰民众那样奋勇善战，各方对此有不少质疑之声。

在这种情况下，副总统赖清德最近在竞选民进党主席时所提出的“拒绝疑美论”，即值得人们再三深思。赖清德之所以提出“不能让‘疑美论’成为社会共识”，主要是针对新北市长侯友宜而来。一向鲜少触及两岸及外交议题的侯友宜，在元旦谈话时提到两岸要“平等、尊严、友善的交流”，并称台湾要在全球化扮演关键性角色，“我们绝不是强国的棋子”。这席话，被解读为侯友宜向参选总统之路释放讯息，提出了不同于蔡政府的立场和观点。

正因为侯友宜这句“不当强国棋子”，把他视为总统大选潜在对手的赖清德，立马对他贴上“疑美论”的标签，认为此说如果发酵，台湾会很危险。事实上，赖清德把“不当强国棋子”和“疑美论”画上等号，才是更危险的事。数十年来，美国是台湾坚实的盟邦，这点显无可置疑。但在国际形势变化中，美国会因某些领导人的特质或国家竞争的需要，将自己的利益强加于他人之上，这类情况屡见不鲜。此时，身为小地方，当然也不能不考虑自己的国格、自主地位与台湾利益；“不当强国棋子”的思考，当然是必要的立场。

反过来问，赖清德若认为侯友宜的立场就是“疑美论”，难道赖清德认为“台湾做美国的棋子”是天经地义的事，人们只能甘之如饴？如此一来，我们就无法了解赖清德究竟把台湾的国格和主权放在什么位置。不仅如此，赖清德的理由其实相当可笑，他说台湾民主化之所以能完成，是因为美国在后面帮忙“压制专制的国民党”，才能成功。这个说法，除明示美国“介入台湾内政”，还把美国视为民进党背后的“守护神”。不知美国政府听到此说，有没有辩驳之词？

放在美国兵推的框架上看，赖清德驳斥“疑美论”之说，便更显得轻浮而失重。在美国、中国大陆大国角力正殷之际，美国智库的兵推完全由美国的布局和利益为出发，从发兵、部署、战略运用到防卫一概是采取美国观点，即便“惨胜”，主体也是美方，而不是台湾。请教赖清德：你愿意接受一场台湾没有主体角色的台海战争吗？你愿意让台湾变成两强相争的棋子吗？你愿意接受台湾成为“废墟”的结果吗？

假设赖清德的回答都是“愿意”，但即将当上民进党主席的他，也得先问一问台湾人民的意愿吧！台湾刚宣布延长兵役，这除了是美方施压，更大症结在于蔡政府拒绝为两岸关系开辟一条“和平”路径。现在美国兵推把台湾前景设定为“惨胜的废墟”，赖清德还说“不可疑美”，他的领导力让人怀疑。