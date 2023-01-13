美日2+2会谈加强“抗中”军事合作，专家：反击能力让日本避免情势升级

来源：美国之音

作者：向凌

美日1月11日举行外交与国防部长“2加2”会谈，双方同意加强军事合作。专家认为，自卫队拥有“反击能力”，能让日本得以避免中国大陆一旦攻台的局势升级，日本对台海局势的应变上会增加应处的灵活度。

美国支持日本的反击能力与太空防御

美国和日本1月11日在华盛顿举行外交与国防部长“2加2”会谈中，中国军事动向的新联合遏制措施成为主要议题。除了要将美国海军陆战队滨海作战团驻扎在日本外，双方还将共同防御条约的条款扩大到太空。

日本防卫大臣滨田靖一在会后的联合记者会上说：“（美日）双方就实现同盟的作用和任务分工的必要性，达成了一致”。

根据美国国防部新闻稿，美国防长奥斯汀、国务卿布林肯皆“绝对支持”日本修正国防安保政策，即支持自卫队具备“反击能力”，并提高国防支出。双方强调在战略上保持一致，且美日同盟对于维持“以规则为基础的世界秩序”而言，至关重要。

关西学院大学国际学部教授加藤博章（Hiroaki Kato）表示，日本12月16日在临时内阁会议上通过新版安保三文件中最受瞩目的“反击能力”，其实一开始是从应对朝鲜的导弹开始讨论，但随着中国的军事崛起和保卫日本西南诸岛的需要提高，日本开始讨论不仅将“反击能力”用于敌方导弹基地，还要用于岛屿防御。

加藤博章对美国之音说：“‘反击能力’可以理解为日本在受到敌人攻击时防御手段的多样化，使自卫队拥有从敌方防空导弹的防御范围外使用远程导弹进行反击的能力。这种反击方式以前是美军才能行使的。然而，对于在日本偏远岛屿发生局部冲突的防卫，已经愈来愈多有关是否需要让美国参与的讨论，因为美国的介入也表示局势有进一步升级的危险。反过来说，若是日本自己有能力反击，就可以避免美国的干预，便于日本控制局势不要升级。”

加藤博章指出，关于日美在岛屿防卫的职责分工基础不会有太大变化，但日本的防御手段更多元了。一旦岛屿发生状况，日本会先做出回应；如果事态升级，美国还是会介入。

台湾开南大学国家与区域发展研究中心主任陈文甲也认为，日美在安保合作的分工上不会有太大的改变。

他告诉美国之音：“就日美安保条约的分工上，美国负责军事作战，日方负责后勤支持，日美双方必须保持紧密协调，日方的反击能力也必须是在此架构下实施。所以当日方准备反击时当然也会在与美军协调后展开，不会影响双方安保体制的基本分工。只是美国将把对日防卫义务的适用范围扩大到宇宙空间，并列入《日美安全保障条约》第五条适用对象，显见日美安保关系日益紧密。”

台湾国防安全研究院学者王尊彦在接受美国之音的采访时表示，2013年版的《国家安全保障战略》就把“太空”列为新的作战领域，日美同盟现在把“太空的防务”也纳入范围，因为从俄乌战争就可以看出卫星在现代战争的重要性。

他指出，中国在2007年就执行过所谓反卫星飞弹试验，也就是用导弹去击毁卫星，当时日本和美国都指责中国的做法。既然中国有摧毁卫星的能力，而中国现在是日本《国家安全保障战略》所说的“前所未有的最大战略性挑战”，日本和美国加强保护自己的太空卫星是非常合理的决策。

如何实现“台湾有事”时日本的军事支持

日本共同社1月12日报道，本次会谈的联合声明批评中国“试图为了自身利益而改变国际秩序”，认为中方正在加速增强核战力，并表示了关切。声明指出，台湾海峡和平稳定“是国际社会安全繁荣不可或缺的要素”。

台湾国防安全研究院学者王尊彦表示，无论是政府还是民间，越来越多的日本人认同“台湾有事就是日本有事”的说法。这样的危机认知也是日本提升建军整备、加强人员部署和武器研发的推动力。日本强化防卫力和反击力当然不只是针对台湾有事，但是也同时代表日本在台湾有事的时候，拥有更强的应变能力。

王尊彦认为，美国决定要军事介入台海有事的时候，日本在美日同盟的架构下也必须进入某种态势来帮助台湾。从俄乌战争的过程来看，国际社会帮助一个地方抵抗侵略的方式很多元，若是台海发生战争，也不是一般认为的“日本和美国，哪个当矛哪个当盾”的二分法。

开南大学国家与区域发展研究中心主任陈文甲指出，日本12月通过的新版安保三文件中不但直指中国是“最大战略挑战”，还允许自卫队拥有“反击能力”，更决定未来五年间把用于国防的预算增加一倍，打破了数十年来限制这项开支的先例，这些都是日本为抵御中国在印太地区日益增长的军事威胁，寻求加强自身军事能力政策大转弯，而台海安全首当其冲。

他说：“随着中国透过军事行动为之霸权扩张，已经严重影响到印太区域与台海的安全，美国当然希望日本在印太区域不管是在军事上、外交上、安全上与经济上等领域能够承担更大的责任，同时为了减轻美国在该区域的投入；而日本为了这个国家安全与利益的一个需要，以及提高在印太区域的一个话语权跟主导权，也正倾全力投入力量与资源，来推动美国对中国实施的这个‘离岸制衡战略’。所以日美安保体制的基本分工，在对台海局势的应变上应该不会有什么改变，但是会使日本可以增加他的这个应处的灵活度。”

关西学院大学国际学部教授加藤博章表示，近年来台海的话题热度高涨，日本政界人士纷纷表态。但是在台湾真的出现紧急情况时自卫队应对的方法实在需要加强，尤其是最低限的军事支援都还没有充分讨论。

他说：“与那国岛距离台湾仅一箭之遥，台海局势对日本比对美国更重要。在俄乌战争中，战场仅限于乌克兰，而波兰等邻国向乌克兰提供军事支援。如果中国大陆对台湾发动攻击，发生类似乌克兰战争的情况时怎么办?日本、菲律宾等周边国家应该像俄乌战争中的波兰一样成为军事援助的基地，问题是日本目前只有对美军的支援，没有法令准许自卫队对第三地（台湾）的支援。”

加藤博章指出，日本宪法的“专守防卫”以自卫为优先考虑，但也必须尽快在攸关台海局势的冲绳地区有更多实际的战时对策。

冲绳居民的反对与驻军实际需求

美日两国外长在会晤后的联合声明上称，鉴于“竞争激烈的环境”，驻日美军的前沿态势应该升级，“通过部署更灵活、更具弹性和机动性的部队，增加情报、监视和侦察、反舰和运输能力”。

声明指出，美日双方确认了把美军普天间机场（冲绳县宜野湾市）搬迁至名护市边野古的方针。双方一致认为，加速驻冲绳美国海军陆战队移师关岛等美军整编很重要。

美国目前在日本驻扎1万8000名美国海军陆战队员，日本是美国以外部署海军陆战队最集中的地方，其中大多数驻扎在冲绳岛的主要岛屿上，该岛是沿着东海边缘延伸到距台湾约100公里以内的链条的一部分。美国在日本总共有大约5万4000名美军驻防。

日本防卫大臣滨田靖一在联合记者会上强调：“对于驻日美军的稳定驻留与活动而言，冲绳等当地的理解很重要。我们将继续努力减轻冲绳的负担。”

台湾国防安全研究院学者王尊彦表示，美军基地、以及美军的演训等确实带给冲绳当地社会很大的负担，自卫队为了加强西南诸岛的防卫而在进行扩编，又增加包含弹药库和官兵宿舍等等的军事设施，都更增加了西南诸岛当地居民的压力。

他指出，在这方面，新版的《国家安全保障战略》就强调，应该要让不顾危险保家卫国的自卫官，能够获得日本社会适切的评价，还把这样的目标做为战略当中“强化社会基础”的一环。

王尊彦认为，目前冲绳县居民虽然意识到强化防卫是不得已的选择，但许多政策依然遭到当地居民的反对，这些问题如何解决，也攸关日本能不能顺利推动西南诸岛的防卫规划。

台湾开南大学国家与区域发展研究中心主任陈文甲表示，冲绳居民的反应，大致可分为欢迎、反对及审慎三种声音。他认为，日本政府会依民主程序向当地居民说明与沟通，在国家安全获得保障后才能安心发展经济的优先考虑之下，应可获得当地居民理解。

陈文甲说：“针对日本西南诸岛的美军与自卫队设施等问题，日本政府会依民主程序向当地居民说明与沟通，若无法获得居民的支持，最后将会如同‘反边野古基地派’的玉城丹尼虽然在去年9月11日胜选连任冲绳知事，但日本内阁官房长官松野博一随即召开记者会上表明边野古基地建设是政府的唯一政策，由于东京中央政府不妥协的态度，边野古新基地的建设现在也还在持续进行中。”

关西学院大学国际学部教授加藤博章认为，日本政府一直坚持推动在西南诸岛的军事建设和驻军扩编，面对中国的威胁，重点应该是让居民理解未来该如何活用这些基地，以及与美军联合使用的选项。

他说：“与那国岛等岛屿离尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）很近，最明显地感受到了中国的威胁。在这方面，与冲绳本岛相比，居民对安全的关注度也越来越高。在台湾有事时，为了尽量避免岛上的居民被卷入战事而受到影响，应该要每天进行信息共享和疏散演练，让当地民众先熟悉在发生实际袭击时该怎么做。我认为。我们对此准备还不充分。”