一边是衰退一边是软着陆 世界经济临深履薄

来源：彭博社

新年伊始世界经济略带喜色，然而这一年能否全始全终尚难定论。

就其有利一面而言，多种利好因素辐辏，如中国经济重新开放早于预期，遭受能源危机的欧洲迎来一个暖冬，美国通胀率持续走低；这帮助部分驱散了2022年底时弥漫金融市场的阴霾，让人们乐观预期世界将得以避免衰退。

但鉴于美联储，欧洲央行，还有其他几家中央银行仍在推进升息进程，今年晚些时候出现经济滑坡的风险也不能尽除，特别是如果通胀显示出粘性，冷却速度达不到央行预期的话，就更是如此。

“通向软着陆的道路很窄，”高盛集团首席经济学家Jan Hatzius在1月11日大西洋理事会主办的一次网络研讨会上说道。“决策者要精确调校约束力度颇有难度。”

他的看法是决策者将取得成功，投资者也是如此。新兴市场股票正凌厉上行，公司债券价格走高，人们寄望世界经济摆脱几十年来最为可怕的通胀，而不会陷入衰退。

我们有理由抱有谨慎的乐观。全球范围内物价压力正在缓解，其中部分原因在于全球经济增长已经放缓，还有就是因为冠病疫情和俄乌战争造成的供应链瓶颈渐次得到纾解。美国12月消费者价格同比上涨6.5%，从6月的高点9.1%回落。

通胀退潮将增强消费者的购买力，别忘了过去一年大部分时间里，他们深受价格上涨之害，特别是能源、食品和房租等必要支出方面。央行也将得以放慢加息步伐，减轻投资者对于决策者会走过头、在市场上造成破坏的担忧。

从联邦基金利率期货市场来看，投资者预计美联储主席杰罗姆·鲍威尔和他的同事将在1月31日至2月1日的会议上，决定降档加息25个基点。此前在12月他们加息50个基点，再早则是4次各加息75个基点。

美联储松劲已经导致美元急剧上涨势头逆转，缓解了其他央行跟随美联储升息的压力。

“我们看到美元强势已经触顶，”Kroll Institute首席全球经济学家Megan Greene说道。

欧元区

得益于冬季天期温和，各国携手努力弥补失去的俄罗斯能源供应，使得欧元区经济表现好于预期：德国11月工业产值小幅增长，尽管该国曾严重依赖俄罗斯能源供应。

“就我们所见，欧洲经济彻底崩溃，工业抽心一烂的危险，已经避免，”德国经济部长罗伯特·哈贝克本月早些时候表示。

德国还会从中国放弃“动态清零”防疫政策、重新开放经济中受益，中国是德国出口的一个主要目的地。

中国

在中国放开之后，华尔街经济学家正忙着调高对中国经济增长的预测。巴克莱将2023年国内生产总值(GDP)增长预测从3.8%，上调至4.8%，因重新开放速度快于预期。摩根士丹利现在预计增长5.7%，之前预计4.4%。

虽然中国的经济复苏还面临障碍，但房地产市场颓势缓和，政府加大扶持力度，意味着经济前景好于许多人在年底的预期。

“我们现在预期的是类似V型复苏，就像其他许多因新冠疫情而关闭的经济体那样，”高盛的Hatzius说。

不过，中国重启，也可能导致石油和其他大宗商品的需求，以及价格上涨，从而使全球通胀形势复杂化。

美国

12月美国就业报告提振人们的希望，看好美联储可以遏制通胀、而不让经济陷入衰退的前景。该报告显示工资增长放缓，而失业率降至数十年来低点。

“看起来更像是一次软着陆，”Apollo Global Management首席经济学家Torsten Slok说。

尽管乐观情绪萌芽，但世界银行本周大幅削减对大多数国家和地区的经济增长预测，并警告新的冲击仍可能导致经济衰退。

摩根大通首席经济学家Bruce Kasman表示，虽然近期全球经济衰退的风险已经减弱，但今年晚些时候或2024年，仍有70%的可能性衰退。他表示，对美联储和欧洲央行而言，物价和成本压力可能仍然太过持久和过高，造成全球扩张终结的可能性。

“将来更有可能出现经济衰退的情况，”他说。