美对中国经贸紧缩 是福是祸？

来源：台湾《经济日报》社论

拜登政府对中国大陆的经贸政策，现在愈来愈明朗了，不只是继承了特朗普对大陆强硬的经贸政策，还青出于蓝，而更胜于蓝，打蛇打在七吋上，对关键产业愈来愈紧缩。

美国国安顾问苏利文在去年9月一场演讲中，很明确地提到美国在经贸上的战略竞争态势，他指出，过去美国产业政策是在“相对优势”上，领先全球对手“几个世代”，但是现在的战略环境，逼著美国必须在某些产业上，“尽可能地维持领先幅度”，换句话说，就是领先愈多愈好。

拜登政府所用的手段，早已超过特朗普政府时的关税，而是包括了：政府法案、行政命令与国会立法，所着重的不是贸易逆差，而是在关键产业是否居主导地位，这些产业包括，半导体、生物科技、绿能减排。

拜登政府即将公布新的行政命令，限制美国企业不得在中国大陆投资高科技产业，还有限制中国的App像是抖音（TikTok）收集美国用户的数据资讯的行政命令。而国会中也在酝酿两党一致的类似法案，包括对来自中国大陆投资的审查，对投资大陆的项目限制，以及对抖音的限制等等。

拜登政府措施分为两个层面，一是保护面，阻止中国取得高阶晶片的行政命令，限制凡是美国企业，或是使用美国科技的外国企业，不得在中国大陆投资生产高阶晶片，甚至美国人都不能在中国晶片产业中工作。二是推广面，1月起生效的《通膨削减法》，其中相关的电动车等绿能产业，必须使用一定比例的在北美生产的零件与原料，才能得到补助。

美国的战略竞争，当然是针对中国大陆，而这个决策受到了几件事的影响；一是三年前开始的冠病疫情，美国赫然发现，自己不能生产足够的面罩与呼吸器，必须要从中国大陆进口，这对国家安全来说，是个很大的弱点。

其次是，一年前开始的俄乌冲突，由于非常依赖俄罗斯的油气，欧洲要团结一致支援乌克兰对抗俄罗斯，不是件容易的事，美国也反省，既然俄罗斯可以用此来要索欧洲，那如果发生台海危机，中国大陆是否会以手上的经贸筹码，阻挡美国出兵？

其三是，过去30年，美国原本期待，自由经济会形成中产阶级，最终促成大陆改变，已经落空，现在中国经济“国进民退”的趋势愈来愈明显，私人企业愈来愈受到政府管控，美国与大陆的投资、技术转移、甚至经贸往来，只会让军工产业得利，所以必须要予以严格限制。

特朗普是赤裸裸的保护主义，惹恼其他国家，拜登的策略，比特朗普要巧妙，建立起以市场经济为主的国家联盟，形塑起自己的战略产业供应链，来对抗北京，这是“印太经济架构”背后的构想。

话讲得漂亮，但是要把各国从现在的经济体系、已有的供应链中拔除，是很痛苦的过程，虽然主要针对目标是中国，但是其他经济体莫不受到影响。《晶片法案》冲击到台湾，而《通膨削减法》伤到了欧盟与韩国。

台湾与韩国由于依赖美国安全保护，对美国的霸道敢怒不敢言，但法国与欧盟却通过公开和私下等途径表达了不满，认为《通膨削减法》保护美国厂商，却对欧洲企业歧视，希望美国能够同意给与欧洲企业豁免权，就像美国已经给予墨西哥或加拿大的那样，法国总统马克龙就在访美时当面向拜登提出，至今没有结果。

美国现在所作所为，变相树立起投资壁垒，绝对还是保护主义，虽有利于美国，却会让其他国家面临国内产业空洞化的可能。不仅对全球冲击，美国国内的自由贸易派，也担心这个趋势继续的话，将成为冷战的前奏，任何美国与中国大陆的往来与合作，都将成为“资敌”，形成第二次麦卡锡主义，这也非美国之福。