假如麦卡锡坚持访问台湾

来源：台湾中时新闻网

作者：吕志翔

历经4天15轮投票，共和党领袖麦卡锡终于当上美国众议院议长，台湾外交部及立法院长游锡堃在第一时间表达最诚挚的祝贺，期盼未来与他领导的众议院密切合作，持续深化台美友好关系。但在华丽外交辞令后，蕴藏的是潜在的台海危机，这位超级“反中友台”的大将是否会采取激进行动，才是各界关切的焦点。

麦卡锡的前任佩洛西不理会行政部门的劝阻与中国大陆警告，执意于去年8月访问台湾，导致大陆在台湾北部、西南部及东南部的海空域，“全天候”展开最大规模的“实战化联合演训”，第四次台海危机造成的“新常态”持续扩大，大陆军机频繁跨越台海中线，解放军船舰也愈来愈逼近台湾邻近海域。

早在佩洛西行前，麦卡锡就扬言若当选议长，也有意亲自率团访台；他当选议长的第一次公开声明，更将因应国债与中国共产党列为美国两大挑战。美中关系一直是民主、共和两党政治角力的主战场，麦卡锡跳进战局，使原本就动荡不安的台海情势更添变数，而台湾必须在第一线面对风险。

麦卡锡反中形象鲜明，2024年又逢美国大选年，身为共和党的最高公职领袖，他必然强烈批判拜登政府的中国政策过于软弱，一举达成强化“打击中国”的英雄形象，同时下架拜登，夺回政权的双重目标。

麦卡锡认为中国共产党是最大的地缘政治威胁，10日正式成立的“美中战略竞争特别委员会”，将研究如何挽回流失到中国的数十万工作、保护智慧财产权，使美国赢得经济与科技竞赛。委员会也将调查冠病来源及中共在疫情传播中的角色，这些直接挑衅北京的敏感议题。

只是在庞大、复杂、利益纠葛的国会政治中，一个特别委员会能发挥的作用令人存疑；有分析认为，身为“弱势议长”，再加上民主党议员及行政部门掣肘，即使有特别委员会为后盾，麦卡锡对外交政策的影响力将不如预期。

但麦卡锡手中握有一张足令各方头痛的王牌，那就是比照“佩洛西模式”，成为第三位访问台湾的美国国会议长。到目前为止，他虽尚未提及访台议题，但只要在位一天，就不能排除这个可能性，且似乎没有政治力量可以阻挡。

有同党的佩洛西不理会劝阻，坚持访台的前车之鉴，拜登政府不会公开反对麦卡锡访台，否则非但徒劳无功，还会背上对中共过于软弱的骂名，国务卿布林肯就已公开表态，基于美国三权分立，行政部门无权干涉立法部门。

自从佩洛西风波以来，为加强反制台独分离分子与外部势力勾连的力道，大陆军演未曾稍事停顿，麦卡锡6日当选议长，解放军8日出动57架次军机，4艘军舰，举行“三面围台”、类似回应佩洛西访台时的军演。因此，当麦卡锡踏上台湾土地时，可以预期，大陆必然藉机采取更激烈的军事动作，台海和平稳定将面临更大的挑战与威胁。

哈佛大学教授艾利森警告，麦卡锡若访台，政治目的高于美国国安或国家利益，如同佩洛西般，“既不负责又不顾后果”，只会让北京藉机展现其箝制台湾的能力。而最尴尬的莫过于喜好以外国访宾吹嘘外交成果，创造大内宣声势的民进党政府，即使佩洛西访台风波持续发酵，也不敢向美国说不。

其实，民进党政府应正大光明地告诉麦卡锡，台湾最需要的是真正深化美中实质关系，身为美国第三号政治人物，他可扮演积极角色，昙花一现的访问只是象征性的政治秀。但在“疑美阴谋论”之下，不必对民进党有太高期望。

（作者为资深媒体人）