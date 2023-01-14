美国保台的左右派之争

来源：台湾中时新闻网

作者：苏泳霖

去年民进党九合一选举大败后，中国大陆解放军在台海的军事动作不减反增，接连在岁末年初举行两场大规模机舰绕台演练。同时，美方对台海战争与台湾备战的直接指导也增多，包括智库“战略暨国际研究中心”（CSIS）发表兵推报告，以及特朗普政府时期的副国安顾问博明、前国防部助理部长薛瑞福访台等。看来，不论2024年是否出现政党轮替，台海紧绷状态都不容易缓和下来。

蔡政府配合美方推动兵役改革、加强民防体系，以及在军售上更倾向巷战、游击战等短兵相接的武器，都再三说明美方不分朝野、党派都急迫希望台湾加强自我武装，用最长时间、最大限度拖住中共武力攻台节奏，并让中国大陆付出最惨痛的代价。特别是CSIS报告点出，台湾地理位置不如乌克兰，难以在开战后获得军事支援，薛瑞福则回应“并非不可能”，言下之意是要创造条件，希望台湾能够提前做好准备。

美方需求之迫切，主要预期未来3到5年，台海两岸情势可能出现三个迹象，导致开战情形：第一，预计北京恐因内部执政压力，透过武统台湾转移矛盾，美国必须履行防卫承诺，对台海战事予以介入或支援；第二，预计台湾民意难以抵挡对岸促统谈判压力，最终接受不可逆的统一进程，美国则要尽全力避免上述情形出现，甚至不惜以军事冲突来阻挡；第三，美方或许掌握某些北京对台情资，意识到武统绝非政治警告。

对于上述三点预测，相信在美国高层乃至党派间不存在明显分歧，这也是美国对台海长期战略判断的延续，但问题在于，美国左右两派对如何保台、援台的思考，仍存在不小差异：以拜登政府为代表的左派力量，希望透过“预防危机”以致“避免危机”，一方面透过美中对话建立护栏、有意约束台独，但另方面强调多边主义援台，将台海安全纳入北约、印太战略架构中，故近期英国与日本有望重新相互驻军，恰好说明了美国左派的思维。

不过，以薛瑞福、博明以及前国务卿蓬佩奥为代表的右派力量，则是认为完全无法相信北京的一字一句，因而不存在“预防危机”之说，只有想办法在危机出现后赢得主动以及获得最后的优势。因此，美国右派对台海安全的关切重心，更多放在如何加强台湾作为“绞肉机”的杀伤力之上。做一个不恰当的比喻，两岸情势在右派眼中已经堪比“脓包”，不如尽早戳破，否则等到大陆军力强大到无法撼动，就必须坐吞“东升西降”的苦果。

现阶段民进党政府必然在公开层面配合拜登政府主导的左派色彩的保台路线，但事实上，以民进党传统意识形态而言，美国右派似乎更加对味。蔡政府任期只剩最后1年，料有更多美国右派的保台思维注入台湾的两岸及对外政策和行动中，这似乎是不太妙的讯号。

（作者为智库研究员）