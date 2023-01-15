中国尚未发现任何新的冠病变异株 但变异风险犹存

来源：彭博社

作者：Michelle Cortez

自从取消严格防控以来，中国尚未检测到任何危险的冠病变异株。

尽管中国正在应对一股爆发性的病例潮，但继奥密克戎之后不太可能出现一种新变异株的希望正在增强。

这与一年多前世卫组织为一种新毒株命名时的情形形成鲜明对比。当时，人们特别担心以希腊字母命名冠病变异株的话字母可能很快就会不够用了。一位中国顶尖的科学顾问称，冠病病毒的一些关键结构中几乎已经没有重大变异的余地。

产生新变种的大多数变化都发生在刺突蛋白。刺突蛋白是用于锁定健康细胞的病毒部分，其作用类似于锁上的钥匙。据财新报道，中国疾病预防控制中心前首席科学家曾光周四在一个研讨会上表示，冠病病毒的S刺突蛋白是变异的主力，如今S刺突蛋白上重要氨基酸的变异已近饱和。

未来变种

虽然奥密克戎仍有可能进一步发展或经历诸如与其他冠状病毒融合的变化，但曾光说，他对未来变异的风险持“谨慎乐观”的态度。

其他科学家则没有这么乐观，警告称即使是很小的变化也可能是毁灭性的，而且突变的出现一直都是随机的，与预期相悖。

“下一个变体将适时出现，无论是来自中国还是其他国家，可能不是来自奥密克戎家族，”位于加州拉荷亚的斯克里普斯研究转化研究所所长Eric Topol称。

最近几周，全球对新变种的疑虑再度升温，随着病毒以惊人的速度席卷了中国这个世界上人口最多的国家，各国对中国旅客纷纷实施了限制。

世卫组织总干事谭德塞两周前表示，由于缺乏中国的全面信息，其他国家正在采取他们认为将保护其人口的措施是“可以理解的”，呼吁中国公开更多疫情信息，以便世卫组织可以进行全面的风险分析。