来源：联合新闻网

作者：汤绍成

日前，日本岸田首相在访美时表示，俄乌战争标志着冷战后世界秩序的彻底终结，国际社会正处于历史转折点，西方国家致力于维护自由、开放和稳定的国际秩序，现在正处于严重危险之中。如果俄罗斯攻乌的行为不受到制约，那战事将在世界其他地区延展，这也会殃及亚洲，此乃所谓“今日乌克兰，明日亚洲”的论调。

因而日本、美国和欧洲必须共同对付中国。因为中国乃西方国家的主要挑战，尤其中方对国际秩序的看法独特，盟国永远无法接受，并绝不允许任何单方面武力改变现状的企图，并将加强威慑。

这就是因为，习近平曾提出“人类共同价值”的理念，主张非西方国家在自由与民主等价值方面，可自行决定其内涵，而不必一定要遵循西方的模式，并获得广泛回响所产生的震撼。比如外长秦刚一上任，就立即首次出访非洲，所到之处涵盖非洲东南西北，还有非盟总部与阿盟总部，以扩大中国的影响力，这也是中方在新春开年后的惯例，可见北京对于非洲国家的重视。

此外，岸田还重申，日本担忧中国在钓鱼岛附近的军事活动，还包括中方去年发射的导弹落入日本附近海域。岸田此一忧虑，受到拜登的全力支持，并同意美国仍坚定致力于与日本的联盟，并赞扬东京上个月宣布的历史性防卫建设。

月前，日本宣布了自二战以来最大规模的军事集结，一反战后的和平主义的主流思潮。这将使日本2023年的国防预算增加20%，达到创纪录的550亿美元，主因面对中国和朝鲜的威胁。同时日本还正在大举采购数百枚战斧巡航导弹，并将发展反恐精英能力，以便能够击中对其构成威胁的导弹发射场，以及与美国签署了一项太空探索合作协议。

此外，由于去年底美国拜登总统签署“国防授权法”，将进一步拉拢台湾，新上任的众议院议长麦卡锡，也在议会成立中国委员会，甚至还要展开对于冠病疫情的溯源调查，再加上议长还极可能在近日访台。还有月前一架美军侦察机，和一架中共战机在南海上空相距不到6米，险象环生，致使两国关系再度紧张。

但布林肯正在安排今年年初访华，将可能讨论俄乌战争与台海情势的问题。而在驻美大使秦刚准备返国就任外长之前，曾与布林肯通话告别，当时双方都同意保持畅通的沟通管道，并期待保持密切的工作关系，以推动中美关系发展。

由此可见，新年开春的美中局势，经由日本的搅局与美国的两面手法，必定跌宕起伏，高潮迭起。但依照IMF的预估，随着一带一路倡议与RCEP的开展，以及上海合作组织及金砖国家组织的扩员，特别是中国与中东国家经贸关系的强化，大陆的内需与外需出现联动，这无疑将大幅扭转近年来中国在外需上的不利局面。

这给予西方国家相当的诱因，必定要与大陆改善经贸关系，以降低俄乌战争所带来的负面效益，现在法国与澳洲均已经表态。由此可见，目前西方国家对于中国的态度，势必色厉内荏，而依照惯例，意识形态与战略规划，多半还是要让位给实际的经贸利益，可见追随美国的代价确实昂贵。

作者是亚太综合研究院院长