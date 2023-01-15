岸田要做美国之矛 东亚和平现新危机

来源：明报

明报社评

日本首相岸田文雄上任后首次访美，是他七大工业国（G7）的五国之行终点站，亦是他此行的“戏肉”。上周五到访白宫，他与美国总统拜登会晤后的联合声明，指摘“中国与基于规则的国际秩序不符的行为”，又指台海和平“是国际社会安全繁荣不可或缺的要素”，拜登则盛赞日本扩军决定。之前岸田与苏纳克签署允许日英相互驻军的协定，而上月日本内阁通过3份新版安保文件，首度将中国定位为“迄今最大战略挑战”，并大幅增加军费，明确要对所谓敌方导弹基地具“反击能力”。种种迹象显示，日本已决心充当美国“东亚之矛”，同时引入北约军力，矛头对准中国。这意味台海乃至东北亚和平都将出现新危机，刚有所缓和的中日关系势再陷谷底。

访美矛头对准中国

签约引英军入东亚

在日美峰会前，日美外长和防长在华盛顿举行了“2+2” 会谈，会后的联合声明中，指摘中国的外交政策“寻求重塑国际秩序，使之有利于自身”，“是印太地区最大的战略挑战”。声明首度写明，将日美安保条约的适用范围扩大至太空，并一致同意启动联手研究，应对中国等国的“高超音速武器”，而驻日美军的前沿阵势亦将升级。据报道，日方正打算在距离台湾最近的几个岛屿建立数十个军火库，为“台海有事”做准备。在中美展开激烈的半导体竞争之际，日本经济大臣西村康敏月初访美时表示，日本有意加入美国对中国的芯片技术禁令。

在欧洲之行，岸田于首站巴黎对法国总统马克龙大谈“东海和南海单方面武力改变现状的企图愈演愈烈，安全环境日益紧张”；在意大利，将两国关系升级为战略伙伴，日意英三国携手，将共同研发“第六代”隐形战机F-X，是日本首度与美国以外国家的军备合作；而重头戏，则是在伦敦与英国首相苏纳克签署允许双方相互部署军队的“相互准入协定”（Reciprocal Access Agreement, RAA），被称作是日英两国“逾一世纪以来”最重要的防卫协定。

英国是首个与日本签署RAA的欧洲国家，虽然是双向协定，但日本并不存在介入欧洲与大西洋安全事务的可能性，因此，日英RAA就是要为将英军引入亚太打开方便之门。去年1月日本已与澳洲签署了RAA，是继“美日安保条约”后，首度允许美国之外的外国军队进驻日本。现在，日本与英国缔结RAA，变相完成了与“澳英美安全同盟”（AUKUS）的结盟拼图。日法早已在外长加防长“2+2”平台探讨过签署RAA事宜；这次岸田访意大利，双方也就创设日意安保政策磋商机制达成了共识。未来如果日本跟北约（NATO）的核心成员国都签订类似“协定”，北约将战略重心从欧洲转移到“印太”所面临的鞭长莫及问题，就可迎刃而解。日本矛头所向，可谓司马昭之心，路人皆知。

岸田这次欧美五国之行，表面是因G7峰会今年5月将在其故乡广岛举行，会前需协调各国立场。其实，两个月前，岸田内阁陷入丑闻风波，因政治献金等问题多名阁员相继辞职，岸田本人也被揭发政治献金收支报告中有近百张空白发票。民调显示，岸田内阁的支持率仅为33%，46%的受访者认为岸田应在今年上半年辞职。在此背景下，岸田企图透过外交成果，来挽回低迷的支持率。

新安保文件连破禁忌

言而无信反华最激进

另一背景则是，岸田内阁上月通过新版《国家安全保障战略》、《防卫计划大纲》和《中期防卫力整备计划》3份文件，其中《国家安全保障战略》是最高级别安保纲领，10年来首次修订，首度将“最大战略挑战”由朝鲜改为中国。今年的军费预算较去年暴增26.3%，今后5年要将军费开支占GDP比重从1%提升至2%，达800亿美元，届时日本军费开支将高居全球第三。

3份文件显示，日本将突破诸多战后禁忌，包括“专守防卫”政策、“防卫装备转移三原则”等，“和平宪法”亦被变相掏空。写明可“反击”敌方基地，开辟元宇宙、网络等新战场。有分析认为，战后传统的日美军事分工中，美国是“矛”，日本是“盾”，现在，日本也将成为“矛”的一部分。而且，日本还担心美军力量不够，要致力于建构美日同盟之外的多元化军事联盟，在东北亚引入更多区外军力。

去年11月，岸田在泰国曼谷与中国国家主席习近平会面时曾经表示，“日中作为近邻，互不构成威胁”。但一个月后，就将中国列为“最大的安全挑战”，在这次欧美之行中，更处处剑指中国，日本已成为除美国外，G7中反华最激进者，可见其口是心非，言而无信。出于地缘战略需求，日本甚至比美国更迫切地遏制中国，利用并扩大中美战略竞争，来谋取自身利益。基于历史教训和现实情势，北京制订一套专属适于日本的国家安全战略，并具体做好部署，此其时矣。