拜登文件门 共和党质疑司法部中期选前知情涉隐瞒

来源：明报

美国总统拜登“文件门”触发本月起重掌众议院的共和党展开调查。该党领导的众议院司法委员会上周五（13日）宣布，对拜登不当处理机密文件一事展开调查，质疑司法部在去年11月中期选举前隐瞒知悉拜登藏有涉密文件，要求司法部长加兰在本月底限期前交出相关调查文件。众议院共和党领导的另外两个委员会也分别去信白宫及国防部要求交代有关事件。白宫证实，曾助拜登竞选总统、长期为民主党律师的鲍尔，将担任拜登的私人律师，负责应对司法部特别检察官的调查。白宫周六表示，在拜登的私人寓所再发现多几页机密文件。

儿子同住址 被质疑曾接触密件

众议院司法委员会共和党籍主席乔丹（Jim Jordan）与委员前日去信加兰（Merrick Garland），称首批涉不当存放的文件早于去年11月初在拜登位于华盛顿智库的私人办公室被发现，“未知司法部何时知悉相关文件的存在，又是否在当月中期选举前夕积极向公众隐瞒有关事件”，质疑司法部未有与处理共和党前总统特朗普同类风波一视同仁。信中又质疑司法部委任罗伯特.许为特别检察官调查拜登“文件门”引起了“根本监察问题”，要求司法部配合委员会要求，于本月27日限期前提交所有“文件门”相关调查文件，以及司法部与联邦调查局（FBI）、白宫及拜登代表律师之间的通讯纪录。这是乔丹本月担任主席后发起的首宗调查。

拜登律师团日前承认在拜登位于特拉华州威尔明顿的寓所车库储物室发现第二批涉密文件，属于他2009年至2017年任副总统期间。众议院监督委员会主席、共和党众议员科默（James Comer）上周四去信白宫，称该住所亦是拜登儿子亨特（Hunter Biden）2018年登记驾驶执照的地址，查问亨特有否接触过这些机密文件。亨特原本已被共和党寻求调查其海外商业交易是否涉及不当行为。

与此同时，众议院军事委员会主席罗杰斯（Mike Rogers）上周三要求国防部在本月25日或之前，交代曾否参与或独自展开拜登“文件门”调查，并要求提供被发现的涉密文件主题和机密级别等信息，以及解释国防部人员及相关情报机构是否涉及向拜登提供这些文件。

CBS指办公室密件属“最高机密”

美国哥伦比亚广播公司（CBS）上周五引述调查知情人士报道，在拜登任副总统期间在华盛顿“宾夕法尼亚大学拜登外交和全球参与中心”的私人办公室，发现约10份的涉密文件，部分被标注为“最高机密”（top secret），在特拉华州拜登住所找到的文件则少于10份涉密，当中并没有属“最高机密”的文件。

拜登委纽大法学院教授应对调查

白宫同日证实，拜登已委任与其关系匪浅的鲍尔（Bob Bauer）为私人律师，应对文件门作独立调查。70岁的鲍尔现为纽约大学法律学院实务教授，他一直是民主党的主要法律顾问，并曾任白宫法律顾问，向时任总统奥巴马推荐拜登出任副总统。拜登在2020年决定竞选总统前亦曾咨询鲍尔，后者其后出任拜登竞选团队的高级顾问，领导律师团应对特朗普挑起的法律争议。