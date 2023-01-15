岸田抢做西方在亚太代言人

来源：星岛日报

星岛社论

日本首相岸田文雄高举反华大旗，走访美欧，加强与美、英、法、意在军事联手遏制中国，并强化美欧与日本的科技经贸合作，以此推高日本在亚太地位，试图重夺亚太一哥位置。日本为振国运，充当西方在亚太利益的代言人、协助西方主导亚太，威胁中国发展，更损害亚太和平与繁荣。

日本今年担任西方七国集团轮任主席国，岸田文雄借此机会，过去一周走访法、意、英、加和美国，行程重点包括宣扬日本大增军费对抗中国，并连结各国加强军事、科技遏制北京。岸田高姿态反华，更赢得美国总统拜登高度表扬，称美日关系“从未如此密切”，并承诺在安全和经济事务与日本开展密切合作。

岸田这次走访美欧，高调提出中国威胁论，与美欧各国领导人会面时，都刻意提出中国是印太安全的核心挑战，并在美国报章撰文，指“今天的乌克兰，可能是明天的亚洲”，渲染大陆将武力攻台，威胁印太安全。

走访美欧 高调提出中国威胁论

岸田要利用反华牌，扩展日本国力。其一，要西方支持日本扩军。日本在二次世界大战造成生灵涂炭，战后西方只容许日本设立自卫队、军费不能超过GDP（本地生产总值）百分之一。然而日本军国主义思想未有止息，多年来都尝试突破有关限制，去年底岸田政府公然提出三份安保政策，列明日本要拥“反击能力”，即自卫队不再是自卫，还可攻击别国，军费将在五年内增加一倍，达GDP百分之二。由于岸田打着反华旗号，符合美欧领导人打遏中国的战略，美欧等漠视日本军国主义复辟对亚太的危险，在岸田到访时，对日本扩军行动，不但没提忧虑反而表示赞赏。

其二，日本不但要自己扩军，还要借力美欧，强化日本军事威慑力。岸田与法国总统马克龙同意强化日法军事合作，应对中国挑战；与英国签署《相互准入协定》，容许英军部署日本，为英国航母长驻亚太铺路，外界还相信日本可能与法国等签署类似条约，容让欧洲军队进驻亚太；此外，日本也与英、意合作研发下一代战斗机，拟2035年部署亚太。

更重要的是，岸田与拜登商讨，全面提升美日军力遏制中国，包括美国向日本提供可攻击中国境内的远程导弹，美日安保条约又扩至太空，保护日本星，捍监控大陆和与中国作战能力。美国还拟升级驻日美国海军陆战队，配备反舰导弹保卫日本岛屿，剑指钓鱼岛，并变相加力捍卫台湾。

借力外援 冀重夺亚太一哥地位

其三，日本藉反华谋取经济利益。在芯片问题上，日本漠视商界利益，将追随美国，停向中国供应制造高端芯片的材料和设备，日美又会成立工作组，保障供应链的人权和劳工标准，配合美国针对新疆产品的行动。日本力助美国打击中国经济，换取日美进一步加强科技合作，拜登前年上台后，与日本合作发展芯片和5G、6G通讯技术，岸田访美再获美国应允，在生物科技、人工智能、量子计算等高科技领域，与日本合作，成为日本科技发展一大助力。

此外，日本与英、法、加、意等加强军事抗衡中国，亦可以与中国脱钩名义，推动相互之间的科技投资和分享市场，有助日本重振经济。

归根结柢，日本高举反华旗帜，最大目的是借美欧军力、科技经济力，提振日本以打赢中国。日本自从2010年被中国GDP超越后，中国经济实力将日本愈抛愈远，2021年中国GDP已是日本的三倍半，日本在经济、外交、军事都无法再追上中国，唯有借重外援，利用美欧重创中国，日本才有望重夺亚太一哥地位。

日本为重振国力、挫败中国，担当西方代言人、扮演带路人角色，强化美欧主导亚太军事和经济的力量，改变亚太地缘政治格局，不但威胁中国国家安全，还威胁亚太国家自主。日本损亚太利益而自肥的行径，严重威胁亚太和平稳定。