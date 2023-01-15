乐见中国大陆向世界开放

来源：中时电子报

旺报社评

中国大陆8日起解除疫情三年来的入境限制，取消入境后核酸检测和集中隔离，取消国际客运航班数量管控措施，并恢复大陆公民出境旅游。大陆线上旅行社大数据显示，1月8日当天出入境机票订单同比增加628%，创2020年3月以来最高量。解除疫情管制增加了国际社会对大陆经济的信心，高盛、摩根士丹利等国际机构纷纷上调2023年大陆经济增速预测。

大陆是全球最主要的出境旅游消费国之一，2019年大陆公民出境游人数约为1.5亿人次。大陆旅客的“回归”将为全球旅游业界带来新的活力，为全球消费市场注入动力。同时，拥有14亿人口的大国，重新融入世界，对增进各国的了解和理解，促进地区和世界和平也有积极意义。

经过3年隔离，各国、各地区民众之间心灵的距离也在拉远，疫情管控的放开为增进民间交流带来了契机。无论是出入境旅游、留学、访问、智库交流还是海外投资，2023年，这些需求将得到释放，大陆与其他国家的民间交流人数将大幅提升，有助于增进彼此好感，推动国家间关系稳定与友好。

对大陆而言，放开是经济复苏、对外交往的必然选择。冠病疫情3年间，为了保护民众生命健康，大陆实施了严格的出入境政策，但一直强调其开放战略并未改变。不久前中共二十大报告重申，大陆坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略。虽然面临西方世界的“脱钩”、“断链”，大陆官方仍强调其实现中国式现代化的路径特征之一，是透过和平发展的方式与世界融合融通，实现共同发展。因此，大陆未来预计仍会继续保持与世界的联通与互动。

但放开并不意味可以立刻回到疫前繁荣状态，经济复苏仍有隐忧和难关。其一，如何加强防疫政策协调并达成共识。大陆放开后，日本、韩国等国家对大陆旅客采取入境限制措施，在沟通无果后，大陆针对这些国家采取相对措施。很显然，这些不够友好的做法影响国家间正常人员交往和交流合作。

客观来讲，大陆过去一段时间虽然病例激增，但所流行的冠病毒株已经在其他地区出现过，并未发现新的变异毒株。联合国秘书长发言人杜加里克近日表示，会员国应该遵循世界卫生组织的指导方针，所有关于乘客筛查等方面的决定都必须以科学为依据。各国的理性做法应是保持政策透明、共同加强病毒变异侦测并及时通报，透过合作防疫来推动互信。

其二，全球产业链重塑依然任重道远。疫情3年，全球产业链断链脱钩加剧，脆弱性更加明显，去年下半年以来，全球产业链开始加速恢复，但并不尽如人意。这其中也孕育著新的变化，全球价产业链将向区域化演进，中、美、欧预计将成为区域化产业链的三大核心。在各国愈发重视国家安全的背景下，如何稳定全球和区域产业链，加深互利合作，考验政治智慧。

其三，恢复市场信心还需要更加积极的作为。大陆经济能否在2023年真正复苏，关键在于能否恢复、改善各界预期，重拾企业家信心。这不仅需要积极的财政政策和稳健的货币政策护航，还要引导房地产市场走出困境，大力支持平台经济、支持民营经济发展。为止损资本外流，增加外资涌入，还要继续营造市场化、法治化、国际化的经商环境，落实好外资企业国民待遇。去年12月底大陆召开的中央经济工作会议强调大力提振市场信心，推动经济运行整体好转，相关政策应尽快落地见效。

对两岸而言，随着大陆防疫政策和出入境政策的放宽，两岸之间重启观光旅游、留学就业等迎来更好的契机。两岸民众都期盼2023年成为两岸重新开放元年，政府若拒绝顺应民意，2024大选将付出代价。