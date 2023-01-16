主席的难关才开始 赖清德还请小心上路

来源：联合报社论

台湾副总统赖清德昨天顺利当选民进党主席。17.59％的低迷投票率，虽与补选及同额有关，仍然显示了党员普遍的意兴阑珊。赖清德宣示，“接下来，就是民进党赢回人民信任的开始”。毫无疑问，赖主席最重要的任务，是带领民进党从2022的废墟中站起来，重新整队，调整步伐，迈向2024。不过，目前似乎还看不到赖清德真有“重新出发”改变民进党的雄心。

在主席补选前的党员座谈中，激烈的砲火反映了基层的焦虑与不满。赖清德则在首场座谈就提出论文抄袭、党内黑金和不听基层声音等三大败选关键；最后一场座谈回到台南本命区，更在党员痛批黑金、内斗，以及炉渣、光电、枪击、贿选四大案的怒火中，赖清德严肃要求台南市长黄伟哲、六名在地立委和他一起鞠躬道歉。

但赖清德的道歉并没有唤回党员热情，台南党员投票率仅一成五、高雄更仅一成。因为，党员座谈抚慰基层挫折感的作用远胜于一切。赖清德强调此刻团结比什么都重要，并一再表达支持总统蔡英文，要民进党成为中央执政的后盾。但民进党败选后只交出一份避重就轻的检讨报告，赖清德却始终不愿对民进党千疮百孔的结构问题明白表态。民进党既不认错又不改过，光是换个党主席就想“重新出发”，未免太廉价。

赖清德在各地都听到基层党员抱怨地方组织不力，赖的解释是只重视中央执政，忽视了基层组织发展。赖没说的是，民进党为了选票“荤素不计”，多少贪慕权钱的“社会力量”改变了民进党样貌，以致产生如台北市党部的黑金力量、台南政坛的贿选怪象。要根除洗白，不是赖清德一个道歉办得到的，民进党必须以具体行动和黑金划清界线，台南只是清疮的开始。至于赖清德会不会“该办就办”，挥泪斩马谡，党内派系和社会各界都等着看。

“民主、和平、繁荣”是赖清德对民进党的新论述。为了回避“务实台独工作者”的疑虑，承认“抗中保台”论是败选因素，赖清德丢出了“和平保台”说，也成为民进党的新口号。但面对基层质疑是否改变两岸路线，赖清德连忙解释他的主张和蔡英文四个坚持一样，并没有改变。赖清德又力斥“疑美论”，更说明他将持续蔡英文全盘倚美路线，“和平保台”只是为争选票的饰词，试图化解民进党冲突引战的危机而已。

争民主曾经是民进党不容挑战的最高指导原则，但过去百家争鸣场面不复见。赖清德说民进党是大鸣大放的政党，但看看党内对高嘉瑜、王世坚等人的批斗场面，说明了民进党已经难容异见，缺乏民主包容精神。做为曾挑战过蔡英文权威的民进党人，赖清德要如何找回民进党的民主精神，挑战可能更甚以往。

赖主席保证要重新擦亮“清廉勤政爱乡土”与“绿色执政、品质保证”两块招牌，但民进党检讨敷衍了事，又难容党内异议，赖清德却不愿表态。何况要擦亮这两块招牌，还必须靠行政权的履践才能实现，党主席无法挑战威权总统的施政方向。赖清德要如何架构新府院党关系，既不能让蔡感受到威胁，又要改变蔡的错误施政，需要极大的政治智慧与手段。以当前民进党各派系间猜忌之深，赖清德要展现改革实绩，其实挑战重重，步步危机。

为了2024，民进党当然要全力挺赖清德塑造革新形象，才能避免政权再次轮替。问题是，这次败选症结都不愿面对，民进党光以“信赖台湾”口号要“赢回人民信任”，也太痴人说梦了。赖主席的难关才刚开始，还请小心上路。