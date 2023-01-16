岸田转鹰派 东亚添风险

来源：旺报社评

日本首相岸田文雄、外相林芳正、防相滨田靖一在完成访英、法等G7成员国行程后，赴美与拜登总统会谈，拜登赞许日本增加防卫支出，并表态支持日本防卫。稍早两国外长与防长举行“2+2”会谈，会后发表联合声明，反对中国企图透过武力片面改变东海现状，及解放军将南中国海岛屿军事化的行为，加上岸田访英时，与英国首相苏纳克签署允许双方相互驻军《准入协定》，岸田政府已明显转向鹰派立场，将对东亚紧张情势平添更多不确定因素。

岸田向拜登说明日本新版《国家安全保障战略》的“防卫三文件”，承诺逐年拉高防卫预算，在2027年达到日本GDP2%，与北约（NATO）的欧洲伙伴看齐，拜登承诺协助日本建立导弹“反击能力”，并背书岸田的防卫政策，强调将完全履行对日防卫的责任。

在新的美日同盟框架下，日本将改变目前以拦截导弹为主的防空策略，转型为美军正推动的“整合防空反导弹”策略。此外，双方将在太空及先进科技领域合作，以因应中国在卫星发展上取得的快速进展。岸田文雄、林芳正与布林肯国务卿在美国国家航空暨太空总署（NASA）签署《美日太空合作框架协议》，将“太空”纳入《美日安保条约》第5条的适用，未来任何国家在太空针对美、日任何一方的攻击，将被视为对双方的攻击。

在“拜岸会”后的“联合声明”中，东京决定购买数百枚美国“战斧”巡航导弹，此为过去日本防卫装备所未见，自卫队将走上攻击型的武装力量，为美国承担“矛”的角色。扬弃“专守防卫”政策后，自卫队将加速与美军一体化，分担制衡解放军的责任。

自卫队成为美国在印太区域应对中国大陆军事挑战的劲旅，使日本成为“台湾有事”时的前线，尤其是冲绳所在的西南群岛基地化，将升高冲绳岛被卷入战争的风险，冲绳人重新燃起3万岛民为“冲绳战役”而牺牲的历史记忆。冲绳不愿重蹈覆辙，美、日如何说服冲绳人，政治难度不小。

拜登矢言“美日同盟现代化”，白宫国安会发言人柯比表示，“日本正加紧行动，跟美国步调一致”，此相当程度肇因于中国崛起带来的挑战及日益恶化的台海局势。“拜岸会”重申维护台湾海峡和平稳定的重要性，再度强调此为“维系国际社会安全与繁荣无可或缺的要素”。

岸田并在约翰霍普金斯大学高级国际问题研究院，以“日本在历史转折点上的决断”发表演说，将强化防卫力定位为“美日同盟历史上最重要的决定之一”。“岸田外交”对美日同盟的改变，远甚于“安倍外交”，出乎北京对一向“友中”的“宏池会”掌门人岸田领政日本的意料。

岸田在华府的演讲中，重申将对中国“言所当言”，要求北京采取负责任的行动，并将努力推进构建“具有建设性的稳定的关系”。岸田希望维持与中国大陆的高级别对话关系，但若将“对话”视为缓兵之计，争取强化美日同盟与自卫队由“盾”转型为“矛”的时间与空间，大陆将兴趣缺缺。

北京初步反应相当温和，外交部发言人汪文斌12日表示，“美、日开展双边军事合作应确保不损害第三方利益，不损害地区和平稳定”。但北京心知肚明，美、日联手对抗中国俨然成形。大陆若失去改善中日关系的动因，岸田想实现稳定的中日关系，无异缘木求鱼。若中日关系失速恶化，东亚和平将无以为继，安倍的“台湾有事即日本有事，亦即美日同盟有事”可能一语成箴。

走出“专守防卫”的日本能否有效“事前吓阻”中国，充满不确定性，却可能助势中美对抗升高，双方失去跳脱修昔底德陷阱的机会。如此将使美国战略暨国际研究中心台海兵推成为现实的印太场景，届时不论胜负谁属，台湾人与冲绳人必是最大输家。