中国在吉布提建立火箭发射场与航天港的战略意涵

来源：中时新闻网

作者：陆文浩

近日，国际媒体上，少有人关注一件中国航天大事。中国香港航太科技集团于1月9日与吉布提共和国政府签订谅解备忘录，合力开发及营运吉布提奥博克（Obock）航天港。笔者预料中国将借吉布提北方之奥博克港口航运优势，建立支持附近遴选占地10平方公里的卫星及火箭发射场。令笔者好奇的是，中国此举怎未引发区域，美法英日等国的关注，并由美国再度掀起中国扩大海外军事基地部署的威胁论。

首先，吉布提共和国就地缘战略位置，位居欧亚非战略要地。早期为法国在非洲最大殖民地之海外军事基地，1977年吉布提随着世界“民族自决”风潮而独立建国。法国宗主国的脚色，转为向吉国租借土地驻军，维护在非洲利益。美国随着“九一一”事件后，为打击中东恐怖份子，也向吉国租借土地，建立海外军事基地。吉国由于土地与物资等贫乏，国家唯有靠外国每年付大笔租金向其租借土地与提供工作机会为主要收入来源。2010年、2017年日本与中国，也先后以支持联合国在吉布提以东之亚丁湾海域，反索马里海盗为由，建立海外首座的后勤基地。

其次，回顾法媒曾在2015年报道，指称吉布提有意让中国在吉布提的北部港口城市奥博克，建立一个永久性的海外军事基地，此举令美国非常不满。据信，中国在百般思考，各西方大国与日本皆在吉布提成立海外军事基地、吉国主权自决与国家经济发展等需求、中国海外利益等情况，先后在吉布提市投资杜哈雷多功能港与左侧建立支援海外维和部队与反海盗护航编队之“后勤基地”。反而，事过境迁，焦点又回到此地点，原来有其庞大的航天商业利益。

最后，从媒体部分揭露此航天港投资高达10亿美元（约13.2亿新元），最快也要2027年完工。营运后，一些港口周边的基础设施，如水电厂、航太港、道路等，将由吉布提与中国公司共同管理30年。吉布提政府估计，可提升科技能力、经贸报酬率、当地民众就业率等利益。届时，奥博克航天港建成，未来为顺遂执行航天测量研究，万吨级的“远望”航天测量船，将频密往来中国与印度洋海域执行航天测量任务，以及停靠奥博克港。

但相对地，从中国解放军在21世纪的新任务，以维护国家海外利益的视角观之。由于中国航天经验的成功，投注在非洲地区“一带一路”、“北斗导航”、“电信业”等相关商业利益扩增，届时将牵动奥博克区对面的中国“后勤基地”兵力与设备的扩大之外，海军的后勤支援兵力，也可能以技术性停靠整补的模式进出奥博克航天港，此举欲引发美法日与区域国家高度关注焦点的差异。

