来源：中时新闻网

作者：周天玮

美国蒙墨斯大学（Monmouth）上个月完成了一项意见调查，结果显示，共和党最满意的2024年总统候选人，前五名依次是佛罗里达州州长德桑提斯、前总统特朗普、参议员克鲁兹、参议员卢比奥和黑利大使。

我的初步判断则是，目前领先的这五位最终都不会被共和党提名；如果意外被提名，共和党必败，除非2024发生大灾难大危机。

思考是这样的。关于德桑提斯声名大噪，去年春末夏初已经预见。可美国有史以来只有两位总统是天主教徒，两位都是民主党籍。德桑提斯是意大利族裔天主教徒，该裔不是强势族群，如果要拿到共和党提名，他首先必须争取到基督教福音派，然而福音派目前还是特朗普的后盾。另外，德桑提斯究竟能否对全国独立选民构成吸引力，会是极大考验。

克鲁兹、卢比奥和黑利三位虽然基本符合共和党民意，他们的共同障碍是如何呈现出温和中间形象，否则即使得到提名，大选还是要输掉。共和党在2020和2022年两度两败，内部已经形成经验教训。

排行第六的是前副总统彭斯，而前国务卿蓬佩奥紧紧跟随。彭斯的问题是党内满意度与不满意度打平，反对他的人太多。蓬佩奥具备正吸引力，可他的形象一样不容易拿下大选。

最后说到特朗普。特朗普的机会首先要看党内整合情况，如果党内对手太多，力量分散，特朗普就会脱颖而出，一如2016年。特朗普的机会又与拜登总统连动而相互制约。白宫的看法是只要特朗普出线，拜登就能打败他，所以拜登虽老，仍然有理由宣布争取连任。

问题在于特朗普和拜登如今双双陷入司法部特别检察官的调查。这个调查对拜登而言，也同样可能构成存亡危机，因为会连带牵扯到他的儿子杭特与他本人共同涉入的问题，而宾州大学拜登中心与中国捐款人的关系又再度引起关注。这一个雪上加霜的困局，背后不无可能是因为民主党内正在设法遏制他寻求连任。拜登之于特朗普，其实是完全不占据道德高地的，只不过媒体为他遮盖得很好，但赵孟贵之，赵孟贱之。

另外值得一谈的，是政治行动家、身价40亿美元（52.81亿新元）的彼得蒂尔（Peter Thiel）。这位着名的硅谷风险投资家，如今也是共和党大金主。他出生是德国人，因此不可能做美国总统。

蒂尔看美国政治独具慧眼，上个月他在雷根总统图书馆演讲，说到冷战时代谁能把牧师、将军和百万富翁这三类共和党党内不相干的人团结在一起？靠的是苏联。此时此刻的共同敌人，共和党或许还要再次看上共产党，也就是中共。

他话锋一转，竟然扫到国民党。他认为，共和党绝对不能走国民党的路子，“共和党与国民党历史上都是亲军方的中间偏右政党，但是国民党过去20年逐渐被笼络成为中共统一战线底下的一个附属机构，共和党必须深以为戒，不能不对抗中共。”

这是蒂尔的评价原话。问题显然不在于这样看待国民党是否正确，而在于观感具体存在，蒂尔不会是唯一对国民党持此看法的两党金主。这也意味着，面对连续第三场反中的美国总统大选，国民党如果论述无力，很难做好对美工作。