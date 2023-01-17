台湾该看的是“新芬兰模式”

来源：台湾《上报》

作者：李濠仲

澳洲智库经济与和平研究所（IEP）提出的和平指数（GPI）受到广泛运用，自公布评鉴十余年来，北欧斯堪的纳维亚国家就一直被列为稳定和平状态，符合了我们普遍认知。IEP衡量和平的三大指标则为：社会安全保障水准、国内和国际冲突，以及国家军事化程度（总计60多个细项）。

北欧国家完善的社福体系众所周知，国与国之间几乎没有冲突，问题是，北欧五国的常规军总兵力，丹麦仅约2万、瑞典2.5万、挪威3万、芬兰4.15万，冰岛甚至没有常备部队，其中也只有瑞典的国防动员力量能和大国相比，紧邻俄罗斯的他们，何以能在和平指标上名列前茅？

一直以来，无论冷战时期、苏联解体，到普京掌权20余年，穷兵黩武的俄罗斯始终都对北极资源虎视眈眈，说它是继二战纳粹之后北欧国家最大威胁并不为过，更何况芬兰也确实曾在苏联入侵下打过一场浩劫余生的冬战。北欧国家自然寄望以外交手段和俄罗斯周旋，在过去享有70年的和平时，他们和俄罗斯也的确出现过几次“破冰”迹象，因而认为当俄罗斯国内经济继续成长，人民生活改善，区域压力应该就会随之减轻。

但俄罗斯专制体制和北欧的民主、人权、自由观简直南辕北辙，北欧国家经济发达后（挪威还曾是欧洲数一数二穷国），创造出人类最优质生活环境，俄罗斯发展经济，显然更大目的是为提升军武对外征战。于是，当2014年俄罗斯占领克里米亚，便让一旁的北欧国家对俄罗斯有了新的评估，认为如果普京的治国逻辑如此，则整个欧洲的安全形势将发生钜变，也是自那一刻起，北欧报章杂志上出现了越来越多关于“如果我们不承认威胁存在，那就太天真了”的警告。

2014克里米亚遭入侵，刺激了2018年，北约国家进行了一场组织成立以来最大军演，一旦俄罗斯弃外交而就军武（克里米亚已为证明），与俄罗斯边境长达1340公里的芬兰尤其首当其冲，因此也和原本采取中立、不加入北约的瑞典一起参与了演习。只是这一动作，反被普京用于国内宣传“北约威胁论”。

2022年，俄罗斯再对乌克兰发动战争，更说明了2018年北约军演确实是未雨绸缪，此刻，就算西方国家欲避免第三次世界大战，甚至核战，但已没有人能明白掌握普京八年内发动两起并吞战的底线何在。唯一能确保将危机损害降至最低，就是加强防御去面对最坏的结果。而就在普京于沙皇彼得大帝诞辰350周年上，以发表“夺回俄罗斯历史上的领土”言论向其致敬，听在北欧国家耳裡，更是不寒而栗。普京谈话之后，北约国家再一次进行了大规模军演，并直接预想如何反制俄军占领一座波罗的海岛屿。

而就算普京的历史观和“使命感”早已冲击北欧国家安全，但直到2022年IEP公布全球和平指数，北欧国家依旧维持原有高度和平的色标（浅绿色），IEP和平标的之一──国家军事化程度，应该发挥了重要作用。虽然将斯堪的纳维亚国家分开来看，俄罗斯几乎可以轻取每一国家，但当几个小国集结起来，以北约为靠，必然大幅增加俄罗斯进犯的顾虑，其中芬兰竟能成为紧邻“红色区域”（最不和平）下的“黑色区域”（最和平），更是少见的异数（另一个为日本）。

年初，知名的军事网站“全球火力”（Global Fire Power, GFP）公布了2023年军力排名，前三名是美国、俄罗斯、中国，乌克兰排在第15（受到美国军事援助排名才大举跃进），台湾名列23，北欧国家全在30名之外，芬兰还落在第51位。倘若对照全球和平指数，芬兰排则在14，台湾排在30，芬兰军武排名在后，却反而比台湾更和平安全，这当然是其他北欧国家合力制约，以及最主要有北约当后盾所促成。

过往芬兰模式被指为是一个弱小国家，以遵循强大邻国（俄国）政策决定，去确保主权及领土完整，曾有不少人建议台湾应走向“芬兰化”，但以北欧人间天堂受俄罗斯威胁为镜，当你改变不了俄罗斯对你的态度，就要能够自保，今天全世界还有谁能劝得了北京放弃武力攻台？美国挹注台湾国防，就台海安全进行兵推、军演，是在确保台湾和平还是制造危机，答案已很清楚。台湾可以是芬兰，但当然是新的芬兰化。