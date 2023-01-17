香港中联办换人开新章 “由治及兴”角色调整

来源：香港《明报》

《明报》社论

中国中央驻港国安公署原署长郑雁雄接替骆惠宁，出任中联办主任，星期一（1月16日）正式履新，为中共二十大后港澳事务系统人事布局，揭开变动序幕。历任中联办主任一般跟香港有较多渊源，骆惠宁三年前空降，同时兼任港澳办副主任一职，可说是异数，反映中央认为须派重量级要员来港“止暴制乱”、重构“顶层建筑”，现在香港迈向“由治及兴”，中联办角色料将更趋向功能性。郑雁雄并非中共中央委员或候补委员，位阶与骆惠宁等前任有所不及，贯彻执行中央对港新政策、维护国家安全，相信是其未来工作重点，郑雁雄提到“在港说京话，在京说港话”，这对于支持香港多元多样独特性，非常重要。

贯彻中央对港政策 中联办功能性更强

去年10月中共二十大会议，布局未来五年人事，主管港澳事务的政治局常委韩正，以及港澳办正副主任夏宝龙与骆惠宁，均未有进入中央委员会名单，意味两人有可能退下来，同时也变相预告港澳系统人事将有大幅变动。国务院日前宣布，任命59岁的郑雁雄为中联办主任及特区国安委国家安全事务顾问，由副部级晋升为正部级官员，接替68岁的骆惠宁，是港澳系统首个重要人事调动。郑雁雄星期一履新，形容这次属正常新老交替，承诺会更好传达中央对港关心、反映香港居民心声、支持特首和特区政府依法施政、促进香港与中国大陆连系，以及连系社会各界。

郑雁雄是广东汕头人，1993年任共青团广东省常委，此后大部分时间担任广东省市职务，2020年7月赴港出任中央驻港国安公署署长。中央这次任命，突显香港维护国家安全，仍是重中之重，与此同时，中联办主任由跟香港有密切关系的人士出任，某程度也是回复了之前的传统。郑雁雄星期一也特别提到，自己长期在广东工作，充分感受到香港发展变化；作为通晓粤语的中联办主任，郑雁雄日后与香港各界沟通接触，相信也较易收到“同声同气”效果。

回归以来，由首任中联办主任姜恩柱，到高祀仁、彭清华、张晓明及王志民，全都与香港有密切关系，早于上任前已参与涉港工作，2020年走马上任的骆惠宁，实为异例。骆惠宁曾任青海及山西省委书记等地方要职，政治历练丰富，长于治理问题，但从未参与港澳事务。当年他以年届65岁的退休之龄，接掌中联办，处理反修例风暴后香港局面，乃是中央应对非常时期的非常安排。随着《港区国安法》实施以及选举制度修改，香港政治形势这三年间出现了根本变化，若说骆惠宁来港背景，是中央要“止暴制乱”、任内香港实现“由乱入治”，到现在香港已进入中央所说的“由治及兴”新时期，骆惠宁卸任后，一些“非常安排”不再延续，也属自然。

过去三年，中央重构处理港澳事务的顶层建筑，国务院港澳办“升格”领导中联办，并由属于国家领导人级别（副国级）的全国政协副主席夏宝龙出任港澳办主任；骆惠宁身为中联办主任，同时兼任港澳办副主任，也属破天荒安排，然而中央这次人事任免似乎显示，如此兼任可能只属“止暴制乱”、“由乱入治”时期的特殊安排。虽然国务院免去骆惠宁港澳办副主任职务，但并未公布该职位的接任人由谁出任，不排除要等到3月北京“两会”才揭盅；相对而言，中联办主任兼任特区国安委国家安全事务顾问一职，却在这次人事任命中得到确立，中联办主任在协助香港维护国安事宜上的角色，颇有机会长期持续。

中联办主任一职，以往都由中共中央委员或候补委员出任，早期中联办主任相当低调，尽量不涉足香港事务，然而过去10多年香港与中央关系剧变，中联办角色也出现了明显调整，刚卸任的骆惠宁，身分角色非比寻常，可说是中联办历来最具影响力的“超级主任”。郑雁雄既非中委也非候补委员，论位阶无疑比前任有所不及，但不等于中联办在香港的活跃度将减少。香港“一国两制”进入新时期，中央对港新政策已定，未来中联办主要工作，就是贯彻中央政策，协助特区政府落实爱国者治港、融入国家发展大局，功能性将比过往更强。

维护香港独特性 盼续接地气作风

骆惠宁出掌中联办三年，根据官场说法，骆惠宁较少跟香港政商界打交道，他予人印象最深的一次公开活动，是落区探访劏房户。郑雁雄接任后，行事作风跟前任有何不同，有待观之，普罗大众当然希望他会继续“贴基层、接地气”。郑雁雄星期一表示，香港具备天时地利人和，只要方向正确，必定大有可为，他会“在香港多讲北京话，在北京多讲香港话”。香港“由治及兴”，需要增强“兴”的动能，同时也要致力巩固一国两制下香港的独特性和优势，中联办作为中央驻港机构，具有沟通桥樑作用，应该扮演重要角色。

