旧世界一去不复返 达沃斯上各国都有自己小算盘

来源：彭博社

作者：Saleha Mohsin、Philip Aldrick、Daniel Flatley

大国博弈的新纪元正在徐徐拉开，世界经济格局被重塑的同时，层出不穷的新“闪爆点”成为商界领袖们的指北针。

欧洲热战未消，中美冷战升级，世界其他地区面临选边站压力。政治领导人调整经济优先事项，一方面极力避免天然气、半导体等关键大宗商品发生短缺，另一方面紧握手中可利用资源作为竞争筹码。

对于本周召开的达沃斯经济论坛，这一切标志着那个大家相信“世界是平的”，全球经济联系紧密的时代已经渐行渐远，现在各国脚下的是一条坎坷征途。

达沃斯的讨论议题将围绕新兴地缘经济风险展开。有些人把关注重点放在关键商品或市场上，比如美国出台措施禁止中国自美获取高精尖技术，还有俄罗斯入侵乌克兰引发全球对能源安全的关注。地缘政治因素也不容小觑，尤其是台海冲突风险。

贝恩的宏观趋势部门董事总经理Karen Harris在飞往达沃斯前表示，“我们生活在一个分裂的世界中，金融体系脆弱，每个人都想知道的一件事是：在一个多极化的世界里，该往哪里投资以及如何投资”。

以下是今年几个潜在的热点问题总结。

能源武器化

能源是美国及其盟国与俄罗斯经济战的核心。双方都在寻求将能源武器化，2023年这个领域可能出现更多动荡。

俄罗斯总统普京表示，参与美国及七国集团（G7）发起的俄油限价措施的国家无权从俄罗斯买到石油。目前美国和G7设定的价格上限是60美元/桶（约每桶79.21新元）。这个价格行动已经推动俄罗斯原油出口价格远低于该门槛，普京为战争提供资金的能力可能被由此削弱。

俄罗斯原油仍然有买家，主要是印度，中国和土耳其。莫斯科还可以选择完全切断石油供应，这会给石油市场造成严重破坏，去年原油价格暴涨进而推高全球通胀的局面可能再次发生。

这并不完全关乎原油。对柴油等俄罗斯成品油的类似限制措施将于下个月生效，一些西方官员担心这可能会引发供应短缺。

而且俄罗斯天然气管道的关闭给全球供应留下了一个大洞。虽然到目前为止欧洲暖冬缓和了供应短缺的严峻性并成功压低天然气和电力价格，但今年各国仍可能为锁定稀缺的液化天然气供应而大打出手。

芯片战争

半导体是电动汽车、弹道导弹、人工智能新技术的重要组成部分，正在成为全球经济最重要的战场之一。

过去一年，拜登政府利用包括出口管制在内的各种工具来以防止中国购买或制造最先进的芯片。此外，美国还针对国内芯片行业推出了520亿美元的补贴计划，希望将制造能力带回国内。

美国表示，对华芯片行动旨在限制北京当局将技术用于军事，而中国政府认为美国此举意在遏制中国经济。无论如何，美国要想措施奏效必须把盟友也拉上船。拥有一些最先进芯片公司的荷兰和日本已经同意和美国结成统一阵线。

但是这是需要付出经济代价的，那些生产芯片或芯片制造设备的公司可能失去中国这个庞大市场。与此同时，北京正在向国内半导体行业投入资金，尽管尖端技术可能很难复制，但如果美国及盟友收紧限制措施，中国可能会实施报复。

台海战争？

美国和欧洲领导人担心新冷战的下一前沿台湾可能成为热战场所。

自内战结束国民党退守台湾后，中华人民共和国坚称台湾是自己不可分割的领土。美国五角大楼最近表示没有迹象显示大陆攻台在即。但预计美国众议长佩洛西访问台湾以来解放军针对当地的高压态势会保持下去。美国总统乔·拜登已承诺，如果大陆攻台，美国会派军队协防台湾，这与美国在乌克兰问题上的态度是不同的。

除了超级大国直接爆发冲突的明显风险外，僵局还有经济方面的影响。作为全球最大芯片制造商台积电的所在地，台湾对各种全球供应链都至关重要。即使战争升级，比如大陆对台海封锁，也可能引发巨大的多米诺骨牌效应。

国际金融研究所首席执行官Tim Adams表示，北京攻击台湾以及可能的西方回应是每个人都要防备的意外事件，每家公司都在为可能的制裁以及谁将是美国的盟友做预案。”

“友岸外包”和补贴

各国政府越来越愿意利用经济手段作为治国之道，这种工具可攻亦可守。就攻而言，可能意味着拒绝竞争对手进入大宗商品或其他市场。守方面，意味着只有可信赖的盟友才能作为战略供应链提供方，这种概念被称为“友岸外包”。

但友邦也可能离心，最可信赖的只有自己。这就是各国争相对国内生产者提供补贴的原因，这种转变已经导致摩擦。

拜登政府花费超过500亿美元来支持国内芯片制造商。此外，作为4370亿美元应对气候变化计划的一部分，白宫还对电动汽车行业提供扶持。对此欧洲反应激烈，指责盟友采取不公平的贸易做法来鼓动企业迁往美国，欧方表示可能会推出自己的财政支持措施。

存在爆发全球补贴竞赛的风险，赢家是财力雄厚的国家，而输家是已经债负沉重的发展中国家经济体。

美元的统治

越来越多的国家（并非都是美国的对手）正寻求用美元外的其他货币开展业务，因为他们认为美国将把美元作为推动外交政策目标的工具。

拜登政府冻结了阿富汗中央银行大约70亿美元的储备，以免资金流入塔利班手中。美国和欧盟正在考虑合法没收价值约数万亿美元的俄罗斯外汇储备，并将其用于重建乌克兰。

要取代美元作为全球储备资产的地位，即使做得到，可能也需要很多年才能实现。去年年初俄乌战争刚爆发的几个月里， 美元的避险地位显而易见。从央行到大宗商品贸易，美元在各个领域的地位都已经根深蒂固，没有明确的可替代者。

不过，中国，俄罗斯和伊朗等国，以及与华盛顿关系更加友好的印度和海湾能源国家正在寻求建立避开美元建立贸易联系的方法。中国国家主席习近平上个月对沙特的访问可能是一个信号。

美国及其盟国面临的风险是双重的。他们的制裁武器倚赖于美元的主导地位，如果美元失稳，制裁可能失去部分力量。而且如果非西方经济体之间达成的贸易协议将关键商品排除在市场之外，美国及其盟友可能面临通胀上升。