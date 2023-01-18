赖清德表忠反疑美 原来是因华府疑赖论

来源：台湾《联合报》

主笔室快评

赖清德总算抢到大选第一张门票，当选民进党主席，主导初选游戏规则。怎料尚未走马上任，却传出华府出现“疑赖”论。金融时报在选后发出独家，指美国忧虑赖清德挑起两岸紧张，赖副试图平抚，但“务实台独”主张已伤害政治信任。耐人寻味的是，这篇报道的作者、时机以及刻意挑出赖清德与蔡英文路线的差异，让人察觉民进党的大位接班工程还在纸上作业。

赖神选前藉“向党员报告”台中场，大谈和平保台，特别呼吁“不能让疑美论破坏台美关系”，引起高度议论，猜测其动机。如今对照金融时报专文，才知反疑美是为清洗“疑赖论”，也难怪赖清德阐述反对疑美论时，特意强调台湾民主化过程是美国在背后帮忙，遏制独裁的国民党，所以千万不能让疑美论破坏台美关系，“这样很危险”；要持续跟民主阵营站在一起，除了对安全有利，台湾还要透过美日加入CPTPP，才能破除对中国大陆贸易依赖。

从国防到经贸，赖清德要民众全心交付美国，如此将心照明月，奈何明月照沟渠。金融时报访问美国前国安官员等熟知内情者，具体指出美方对他一再宣称台湾是主权独立国家，闭门会议还要求纳入谈话要点等言行感到不安。

内文特别指出，尽管赖清德试图创造“蔡规赖随”印象，以博取美方信任，但华府观察到蔡赖的关键差异，一是赖要求华府放弃对台战略模糊立场，另者是蔡英文谈到主权独立，会强调“中华民国”正式国名，以保证宣布独立并非必要，但赖清德并非如此。这些细节差异使得美方忧虑。

金融时报多次在美中台国安议题发表重要内幕。尤其特别的是，蔡英文2012年首次挑战大位，前一年访美被白宫国安会打枪，透过金融时报华府及大中华特派撰文，表达怀疑蔡英文维稳两岸的意愿与能力，重创选情。而赖神这篇的作者就是同一名大中华区特派，此人与蔡英文颇具私交。同一人复刻2019年的报道、选择特定的时间，其中巧合斧凿极深。是美方或另有其人，要在此时发酵疑赖论？或者是对赖清德善意提醒？

赖清德方面重申延续蔡英文路线，并称早已和美方沟通过，报道内容是过时角度。然而，作者借着美台商会会长之口预告，拜登政府试图寻求美中合作方式，对台政策将会更低调，近日可能会找机会与赖清德说大白话。

赖神鼓吹疑美很危险，但美国人认为他升高两岸紧张，显然台独在美洒币游说数十年，终究不敌现实的政治利害，扶不起台独金孙。赖清德未来的演变反倒成为“疑美论”最有力的实证。