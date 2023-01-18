来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

蔡政府向美采购“火山布雷系统”，民众忧心台湾成为地雷岛。国防部急忙背书安全性，声称“智慧地雷”只炸坦克不炸人，还会定时自毁。奇怪的是，如此神器全球只有美韩使用，且都不用在自家领土。蔡政府声称用于“战时”，布建本岛滩岸，堪称“世界难波万”。

绿委没看过实战数据，便学起军火商挂保证，甘为“火山孝子”。政客漠视解放军排雷能力，还绝口不提风险。地雷使用磁诱引信，并无抗扰动装置，散布后对移动物极敏感，任何清除措施都可能引爆。试问，要如何处理自毁装置故障的地雷，以绝后患？

亚洲除缅甸及叙利亚，无一政府在自己的土地上布雷，韩国仅用在韩朝间的中立区。国防部称美英等国使用布雷系统，为何不说是用在其他国家？美俄在乌克兰、叙利亚大打代理人战争，使用地雷毫不手软。“火山”系统趁俄乌战争重出江湖，卖给波兰不成，至今唯台湾是买家。

民众支持军购保台，却反对“玉碎战略”。侧翼不必扣红帽子为地雷护航，这只是自打嘴巴。绿营将“台湾是母亲”挂在嘴边，问题是，哪个孝子会在老妈身上挂炸弹？

蔡政府游说佩洛西访台，招致大陆扰台军演常态化，以致美商将台湾投资环境评为27年来最差。地雷吓走解放军前，也许已先为打房政策作出贡献。