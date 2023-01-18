解读中联办主任郑雁雄的三点看法

来源：明报

作者：罗崑

原中央驻港维护国家安全公署署长郑雁雄升任香港中联办主任，并于日前发表新春致辞，就香港进一步开创由治及兴新局面、如何让“兴”的动能更强劲，与社会各界分享3点看法。事实上，香港走向由治及兴的关键时刻，郑主任发表的新春致辞的确具有重要启示意义，包括准确判断香港社会民情与清晰阐述香港发展路向，也为推动香港经济社会复常凝聚人心力量。

对香港来说，国家安全与政治稳定固然重要，但除此之外，还应重点关注尚待解决的深层次矛盾，否则香港距离真正的稳定仍有距离。一直以来，随着国家持续深化改革、扩大开放的发展态势，香港得到的发展机遇从来都是有增无减，国家“十四五”规划与《粤港澳大湾区发展规划纲要》等发展战略，确实为香港带来广阔无限的机遇。港人要主动参与其中，方可成为“发展大棋局”下的得益者。中央为解决香港社会的深层次矛盾，当中的发展战略是为港人打破阻碍经济发展的“利益固化”，同时为青年人创造更多向上流动的空间与选项。可以说，郑主任的看法对准解决社会发展问题的焦点，融入国家发展大局一直是香港社会持续发展的最大“动能”。

深化双语文化 不可或缺

其次，香港作为中国“联通国际”的重要角色，必须努力为祖国提高国际话语权、展现文化自信与文化软实力。去年7月，特首李家超于立法会出席行政长官答问会，提出聚焦七大范畴，当中以“对外宣传香港、说好香港故事”成为大众讨论焦点。

事实上，香港要与世界各地广泛开展交流与合作，总离不开发挥香港独有的中西文化融合优势，“说好香港故事”就是作为联通国际的关键所在，这也是确保“一国两制”行稳致远。要是忽略香港的独特生活文化，否定一国两制当中的“一国”是“命运”、“两制”是“生活”的特殊背景，香港是未能更鲜明地对外展现国家的文化软实力与核心价值观。

因此，持续深化发展香港的双语文化优势，是不可或缺的重要举措。必须指出的是，我们不能抹煞英语是一种“全球语言”的事实。在全球化的大格局下，要实现中华民族的伟大复兴，令中国有足够影响世界的软实力，除了要加强以双语对中华优秀传统文化及中国历史的认识与阐述外，香港社会更要培育更多具有双语能力优势的年轻人，令香港逐步提升国际竞争力，做好“背靠祖国、联通国际”的关键角色，同时呼应郑主任指出港人要积极参与国际交流合作、提升核心竞争力的看法。

最后，《港区国安法》的立法目的，是中央维护主权利益、恢复香港繁荣稳定、解决香港的管治危机；但管治危机乃源于港人对自身、对国家的身份认同问题。因此，在现在香港要进一步开创由治及兴的新局面，郑主任的第三点看法指出，港人要在团结奋斗中“凝聚强大合力”，就是要港人同心巩固对自身地方的归属感，及身份认同上的民族感。

倘忽略香港独特优势 失却原有竞争力

事实上，爱国者在这方面的工作至为关键，而且不能偏颇。正如上述两点看法所说，中央为香港融入国家发展大局、为解决深层次社会矛盾提供了“制度保障”，让港人切实解决经济民生的问题，过上优质的生活；但若忽略香港具有一国两制底下的独特生活文化与背景优势，是会失却香港原有的竞争力，相信并非中央所乐见。郑主任强调要做一个“懂香港、爱香港、为香港好的人，在香港多讲‘北京话’，在北京多讲‘香港话’”，其实是与传达“说好香港故事”、香港要做好联通国际角色的工作，有异曲同工的地方。

作者是香港青年时事评论员协会秘书长