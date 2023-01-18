去全球化大环境 世界经济论坛被批离地失意义

来源：明报

世界经济论坛（WEF）被视为全球化时代重要议题的年度交流圣殿，政、商界等重要领袖每年初聚首瑞士滑雪度假胜地达沃斯，研究和探讨世界经济领域存在的问题、促进国际经济合作与交流，但这种模式因“去全球化”、“脱钩”、供应链自主等趋势正盛而面临考验，甚至被指已“无关重要”。

WEF前身是1971年德国经济学家施瓦布（Klaus Schwab）创建的“欧洲管理论坛”（European Management Forum），1987年更名“世界经济论坛”。根据WEF官网介绍，WEF是致力于推动公私合作的国际组织，汇聚政界、商界等社会各界重要领袖，共同制定全球、区域和行业议程。

WEF常被批评“离地”，而随着中美关系转差、各国保护主义加剧，加上近年冠病疫情、俄军侵乌等，体现全球化的WEF更被指变得“不合时宜”。达沃斯主办者似乎知道势头在变，今年论坛以“在分裂的世界中合作”为主题，小组讨论包括“去全球化还是再全球化”、“在地缘政治破裂之际让灯火延续”等环节。

不过，去年出版著作Homecoming、主张过去半世纪的全球化（globalization）浪潮正被本土化（localization）取代的《金融时报》专栏作家福鲁哈尔（Rana Foroohar）认为，WEF已变得“无关重要”。

与会者“大胆预测”曾失准

另外，美国财经频道CNBC为WEF“计数”，指过往年会不时有与会者作大胆预测，但不一定准确，如花旗集团首席执行官范洁恩（Jane Fraser）去年5月年会预测欧洲经济衰退，但欧盟至今仍避过衰退。有“金融大鳄”之称的国际著名投资者索罗斯（George Soros）在2018年WEF年会警告美国与朝鲜会爆发核战，但至今美国仍避免与朝鲜军事冲突。加密货币交易平台FTX去年11月申请破产保护，但去年5月FTX美国分部时任总裁哈里森（Brett Harrison）在达沃斯还说FTX在资本方面处于“非常有利的位置”。

