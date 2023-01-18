来源：中时电子报

主笔室快评

被视为每年一度资本主义世界盛事的“达沃斯论坛”正召开中，讽刺的是，在对今年经济前景悲观、低迷的气氛中，唯一稍微振奋人心，也成为议论焦点的是：中国大陆的开放对全球经济会带来什么影响。

今年的全球经济预测是悲观居多，包括国际货币基金、世界银行在内的预测都是成长率只有2%左右，被形容为“至暗时刻”即将来临，欧洲与美国等先进经济体今年都有超过5成几率会掉入衰退，因此与会者实在缺乏“正向力量”。

不过，唯一被视为“正向”的是大陆意外又快速的开放，从三年的冠病疫情封锁中解放，虽然一度外界担心因确诊人数暴增、生产受影响而有过多的负面影响，但现在看来，情势发展算是正面。

大陆放弃清零、改采与病毒共存的政策后，只花20天就走完国外花3年走的路，北京预估超过九成者确诊过，换句话说，达到群体免疫了，多数工厂也恢复正常生产。

根据大陆官方最新公布的数据，去年全年经济成长率为3%，远低于原先5.5%的目标值；但对今年的成长目标，官方设定的是相当有企图心的5%以上。如果大陆经济引擎启动加速，对全球经济都能有正面带动效果，包括全球的供应链会更顺畅、原物料的需求与价格会上扬，而大陆高居全球第一的观光客，恢复正常出国后也能为各国带来效益。

对台湾而言，出口已连续4个月出现衰退，重要的原因就是海外需求降低，占台湾出口超过4成的大陆，影响当然最大。如果大陆今年经济能拉高成长，台湾经济同样可受惠，所以反中仇中者就不必唱衰大陆经济了吧。