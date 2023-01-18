监管政策送暖 中国互联网行业蓄势回春

来源：台湾《工商时报》

工商社论

中国政府过去两年对互联网行业雷厉风行的监管行动，不仅导致中国网络科技行业深陷经营困境，互联网行业的衰退也对中国资本市场和就业环境带来负面影响。近期，随着中国政府将重心从防疫转向发展经济，官方频频对互联网行业释出监管松绑的讯号，而业者嗅到政策的善意风向，已开始蓄积能量准备迎接行业反弹，中国互联网行业可望从谷底回升。

始自于2020年末的中国网络监管活动，整顿范围广泛，从金融科技、线上教育、游戏、出行、数据库等等，众多网络平台受到不同程度影响，大如阿里巴巴和美团等遭反垄断巨额罚款、蚂蚁集团上市夭折、滴滴出行被迫从美股下市、网游公司的产品遭暂停审批、线上教育平台出现倒闭潮等；小如网络平台动辄接到小额罚款或短期停运整改等处罚。

在这波整顿风潮开始之前的十多年，互联网行业带动科技研发、创新和投资蓬勃发展，同时电商平台应用的普及掀起线上消费热潮。互联网等于在投资和消费这“双驾马车”上发力，为中国多年经济快速成长带来不小贡献。而随着中国官方加强对互联网平台监管，业者在业务和人员上大幅缩编。影响所及，不仅互联网业成长陷入停滞，拖累经济成长，业者裁员和停招的动作也让中国失业问题更加恶化。

2022年第四季是中国互联网行业重要转折点。从宏观因素看，受到清零防疫政策和全球经济放缓的影响，中国经济成长率在2022年第二季降至0.4%，全年难以达到5%官方成长目标。从微观因素看，中国互联网受监管紧缩影响，多数业者在2022年前三季业绩普遍低迷，成为中国经济放缓的战犯之一。因此，在2022年10月中共二十大会议之后，拼经济取代防疫成为政策主轴，中国政府对互联网行业频送暖风，加强监管的政策方针出现转向。

目前中国互联网领域出现五个正面讯号。首先是政策释出善意。2022年12月初，华尔街日报披露中国政府即将结束对互联网公司的长期调查；12月14日国务院公布“扩大内需战略规划纲要”，提出将加速培育“互联网加社会服务”、共享经济等新型消费；12月15日至16日，中国国家主席习近平主持的中央经济工作会议上，罕见地提出“力挺民企发展，支持平台经济壮大”。

其次是中美中概股审计争议解套。美方要求中国放行美国证监单位可以检视在美上市陆企审计报告的谈判，终于在2022年下半年有所突破，美方监管人员顺利在11月下旬前往香港首度检视相关中概股的审计报告。随着该争议缓解，以互联网企业为主的中概股续留美股机会大增，互联网公司借此可维持海外融资管道，未来发展趋向乐观。

再者，中国金管部门针对蚂蚁集团等金融科技行业的整顿接近尾声，蚂蚁集团旗下蚂蚁消金公司的增资案在2022年12月底获监管单位批准，透过引进国有资产，降低潜在金融风险，随后若再获得相关金融牌照，可望在2023年下半年重启IPO。

至于导致许多线上教育平台倒闭的“双减”（减轻学生作业负担和校外培训负担）政策，也在近期出现松动迹象。在“扩大内需战略规划纲要”中提到，“鼓励社会力量提供多样化教育服务，支持和规范民办教育发展，全面规范校外教育培训行为”，被视为放宽线上教育平台的讯号。另外，中国监管方在2022年年末重启游戏审批，让沉寂许久的中国网游业者看到了春燕来临。

在官方多个正面讯号的激励下，中国互联网巨头近期摩拳擦掌，准备迎接行业景气的反弹。其中，阿里巴巴董事会主席张勇亲自接掌网科重要战场的云端业务；腾讯马化腾、京东刘强东、百度李彦宏等，则相继向集团内部放重话。这些动作与其说是对过去两年的检讨，更像是在景气反弹前的誓师大会。

中国互联网景气若能顺着这波政策暖风成功反转向上，以该行业的巨大能量和中国的庞大市场，相信对疫后经济复苏将带来莫大助益。